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28.01.2021 18:32
Рубрика: Общество

В российский отряд космонавтов не отобрали ни одной девушки

Текст: Наталия Ячменникова
Межведомственная комиссия по отбору космонавтов приняла решение рекомендовать ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина" назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели Отряда космонавтов "Роскосмоса" четырех человек. И среди них, к сожалению, ни одной девушки.

Как сообщили в "Роскосмосе", профессию космонавта будут осваивать Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. В ближайшее время они приступят к изучению курса общекосмической подготовки, который будут проходить в течение двух лет.

Фото: Олег Котов
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Новый отбор космонавтов в рамках открытого конкурса начался в июне 2019 года. В июне прошлого года прием заявок был окончен. Как тогда сообщалось, всего поступило 1404 обращения. При этом полный пакет необходимых документов на тот момент предоставили 156 претендентов, в числе которых 123 мужчины и 33 женщины.

Напомним лишь некоторые требования к кандидатам в космонавты: возраст не более 35 лет, высшее образование и специальность, связанная с информатикой и вычислительной техникой, ядерной энергетикой, авиационной и ракетно-космической техникой, аэронавигацией, нанотехнологиями, физикой и астрономией и т.п. К отбору допускались дипломированные специалисты в области медицинских наук (лечебно-профилактическое дело), с опытом работы не менее 3-х лет в области авиационно-космической, подводной, военной медицины или медицины катастроф. Претенденты из числа летного состава должны были иметь высшее профильное образование и опыт летной работы (службы) в воинских частях, организациях, учреждениях, занимающихся эксплуатацией, использованием, испытаниями авиационной или космической техники не менее 3-х лет.

Всем конкурсантам предстояло пройти несколько этапов: отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности; комплекс медицинских обследований; комплекс мероприятий, позволяющий оценить психологические качества претендентов; тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.

Кто же они - те, кому удалось пройти через это жесточайшее сито и стать кандидатами в космонавты-испытатели отряда "Роскосмоса"?

Сергей Иртуганов, 33 года - выпускник Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (институт). Александр Колябин, 34 года - окончил Краснодарский Военный Авиационный Институт имени А.К. Серова (Высшее Военное Авиационное Училище Летчиков (Военный Институт)). Сергей Тетерятников, 33 года - окончил Военно-Морской Инженерный институт (ВМИИ) . Арутюн Кивирян, 28 лет - окончил Балтийский Государственный Технический Университет "ВОЕНМЕХ" им Д.Ф. Устинова.

Сейчас в российском отряде космонавтов только одна женщина - космонавт-испытатель Анна Кикина. Всего в космосе у нас побывали четыре представительницы "прекрасной половины". После Валентины Терешковой дважды слетала Светлана Савицкая (она же первая из женщин вышла в открытый космос"). Потом, тоже дважды, побывала на орбите Елена Кондакова: она провела в невесомости 178 суток и стала звездной "долгожительницей". А Елена Серова стала первой россиянкой на Международной космической станции.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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