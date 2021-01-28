Жителям сел Колокольцовка и Сытовка в Самарской области больше не придется ездить за двести километров в райцентр на прием к узким специалистам. Новый ФАП, который обслуживает теперь жителей обоих населенных пунктов (а это больше двухсот человек) оснастили современным оборудованием и поставили аппарат для сердечно-легочной реанимации. Этот факт сельчан особенно радует - здесь в основном живут пожилые люди, а именно среди них самый большой процент сердечно-сосудистых заболеваний.

В ФАПе в Колокольцовке теперь можно сделать кардиограмму, прививки, сдать анализы и пройти обследование. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

По графику в новом медпункте будут принимать врачи наиболее востребованных специальностей из красноармейской районной больницы - хирург, эндокринолог, кардиолог, детей будет осматривать педиатр. А регулярный прием в ФАПе ведет врач общей практики.

- Новое здание полностью соответствует всем санитарным нормам, - отметил главный врач Красноармейской центральной районной больницы Виктор Попов. - Это современное светлое теплое помещение, где жители могут получить необходимое обследование, сделать кардиограмму, прививки, сдать анализы, получить лечение, назначенное врачом.

По графику в новом медпункте будут принимать врачи наиболее востребованных специальностей

Сельчане рады и за себя, и за медиков, которым раньше приходилось работать в ветхой развалюхе, в которой зимой холодно, а летом - дышать нечем от жары.

- Мы очень благодарны всем властям. Впервые за 30 лет в нашем селе что-то построили для людей. Я постоянный посетитель медучреждений. Мне есть с чем сравнивать. До этого нас обслуживали в маленьком неприспособленном помещении, а сейчас мы приходим в красивое цивилизованное здание, где тепло, удобно, просторно, есть возможность пройти нескольких врачей, - призналась жительница Колокольцовки Наталья Шиманкова.

Справка "РГ"

В Самарской области в 2020 году по нацпроекту было открыто 32 новых ФАПа и два офиса врачей общей практики.