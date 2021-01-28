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28.01.2021 01:58
Рубрика: В мире

В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии, которая может быть вызвана вирусом Nipah (Нипах) или NiV. Он был впервые выявлен в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов, живущих на реке Нипах, откуда заболевание и получило имя. После этого в Южной Азии произошло еще 12 вспышек болезни.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Природными носителями вируса являются плодоядные летучие лисицы из отряда крылановых, широко распространенные в южном Китае, Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее и в Австралии. Также вирус выявлен у летучих лисиц, обитающих в Африке. При этом сами животные не болеют. Как выяснили ученые, заражение людей происходило после контакта с больными свиньями, а также в результате употребления плодов (в первую очередь фиников, свежего сока финиковой пальмы), загрязненных выделениями зараженных крыланов.

Смертность от NiV может составить 40-75 процентов, при том что вирус очень быстро распространяется. Заболевание может протекать как бессимптомно, так и вызвать смертельный энцефалит. Лекарства от него пока не изобретено.

Для профилактики NiV ВОЗ рекомендует сократить доступ летучих мышей к финиковым пальмам и другим свежим продуктам питания. Свежесобранный финиковый сок необходимо кипятить, а фрукты - мыть и очищать от кожуры перед употреблением. Плоды со следами укусов летучих мышей употреблять нельзя. При обращении с заболевшим животным следует носить перчатки и защитную одежду, а также соблюдать рекомендуемые процедуры убоя и выбраковки.

Что касается снижения риска передачи вируса от человека к человеку, ВОЗ рекомендует избегать физического контакта с людьми, инфицированными NiV, регулярно мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.

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