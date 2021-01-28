Владимир Чуланов: Заразиться коронавирусом через предметы могли 10% заболевших

Заразиться коронавирусом контактно-бытовым путем, например, через предметы или продукты, можно в одном из десяти случаев. Об этом в интервью kp.ru сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, при попадании на поверхности вирус сохраняет свою жизнеспособность до трех суток. Поэтому после контакта с предметами человек может перенести его на слизистые оболочки, после чего происходит заражение. Чтобы этого избежать, эксперт рекомендует тщательно мыть руки, а также фрукты и овощи.

Чуланов отмечает, что передача инфекции через контакт с предметами подтверждена для многих вирусов. Тем не менее, главный путь передачи коронавируса все-таки воздушно-капельный, говорит он.