Во время войны Георгий Кузьмицкий печатался в газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах

Георгий Кузьмицкий, 24 года

Кузьмицкий Георгий Константинович (28.11.1920 - 14.03.1945), гвардии лейтенант, командир взвода управления 230-го гвардейского истребительного минометного Нарвского полка 2-й Ударной армии.

Родился в Петергофе Ленинградской области. Жил и учился в Ленинграде. Во время войны печатался как поэт в дивизионной газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах.

В июне 1943 года был награжден медалью "За отвагу". В ноябре 1944 года - орденом Красной Звезды.

Фото: Центральный архив МО РФ

11 февраля 1945 года командир гвардейского минометного Нарвского полка майор Бабанов представил Георгия к ордену Отечественной войны II степени.

Из представления к награде: "29 января 1945 года в районе дер. Шадвальде на плацдарме р. Ногат противник контратаковал поддерживаемую 2-й стр. ротой 1099-го с.п. танками и живой силой до батальона. Гвардии лейтенант Кузьмицкий, корректируя огнем второй батареи, уничтожил до роты солдат и офицеров противника. 11 февраля 1945 года огнем минометного взвода уничтожил орудие прямой наводкой.

За отвагу и мужество, проявленное в борьбе с немецкими захватчиками, умелое управление огнем батареи гв. лейтенант Кузьмицкий достоин Правительственной награды ордена Отечественной войны II степени".

Но в феврале хода представлению не дали. На наградном листе есть размашистая резолюция (от 21 февраля): "Объявить благодарность".

14 марта 1945 года Георгий был смертельно ранен (сквозное осколочное ранение таза) под Данцигом.

Умер в госпитале N629 в польском городе Старогард-Гданьски, похоронен на кладбище в полутора километрах от больничного городка (государственный госпиталь Коцборово, Гданьское воеводство), могила N6.

5 апреля 1945 года приказом командующего артиллерией 2-й Ударной армии генерал-майора Казакова Георгий Кузьмицкий был награжден орденом Отечественной войны II степени. Слово "посмертно" отсутствует.