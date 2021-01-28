Врач рассказал о применении говядины в медицине

Новости

Президент Вучич поблагодарил РФ за вакцину "Спутник V" 16:15
В Челябинске возбудили дело о взрыве в подземном переходе 16:15
Борисов: Доля российских товаров в госзакупках выросла до 57% в 2020 году 16:08
Собянин объявил о полном запуске "Электронного дома" 15:57
Появился первый кадр Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы 15:55
Способный отличать COVID-19 от вируса с мутациями тест разработали в РФ 15:53
Путин: Правила для бизнеса должны быть понятны и прозрачны для инвесторов 15:50
Котяков: До конца года число безработных сократится на миллион 15:46
Путин назначил Алексея Лабецкого послом России в Бразилии 15:39
Названы развлечения, которые меньше всего подорожали в Петербурге 15:37
Охоту вертолета Северного флота за беспилотниками показали на видео 15:35
Названа стоимость самой дорогой комнаты в Москве 15:29
В Москве введен "желтый" уровень погодной опасности 15:17
Национальный павильон Беларуси возведен на Всемирной выставке ЭКСПО 14:53
За сохранение памяти о Холокосте глава ФАДН получил премию "Хранитель" 14:45
В Канаде миллионер и его русская жена обманом получили вакцину от COVID-19 14:43
МИД Украины запретил российскому актеру Тиграну Кеосаяну въезд в страну 14:43
Лучшие документальные фильмы последних лет собраны в одной подборке 14:35
В Красноярске мошенницы под видом медработниц обокрали пенсионеров 14:23
Свыше 200 обращений о соблюдении прав в Сети поступило Москальковой в 2020 году 14:19
Столицу Швейцарии оставляют иностранные дипломаты 14:14
США выкрали зенитный комплекс "Панцирь-С1" из Ливии 14:10
На экс-главу Новосибирского облсуда завели дело о превышении полномочий 13:58
Тестирование "Спутника V" на онкобольных начнут в ближайшие месяцы 13:57
Вышел трейлер "Чернобыля" Данилы Козловского с Данилой Козловским 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 15:51
Рубрика: Общество

Врач рассказал о применении говядины в медицине

Текст: Николай Грищенко
С незапамятных времен говядина входит в рацион человека. Сравнительно недавно врачи установили, что мясо взрослых коров, волов и быков содержит много железа, которое необходимо для многих биохимических процессов, так как при его недостатке развивается анемия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает KP.RU, говядина содержит большое количество белков и аминокислот, из которых организм синтезирует собственные белки. Особенно в них нуждаются в период роста, во время восстановления после операций и перегрузок.

Фото: iStock
Врач указала, как защитить свое здоровье от аномальных скачков погоды

"Для переваривания такого мяса необходимо больше пищеварительных ферментов, поэтому для диетического питания следует использовать "постное" мясо. Людям с нарушениями обмена триглицеридов необходимо уменьшить их употребление для профилактики дальнейшего развития атеросклеротических изменений сосудов", - рекомендует врач - нутрициолог Ирина Яковлева.

Говядина обязательно присутствует в рационе больных анемией - состоянием, при котором понижается гемоглобин крови. Говядина является богатым источником железа, которое хорошо усваивается и помогает восполнить его дефицит. Мясо также содержит витамин В12, который необходим для усваивания железа.

Мясо крупного рогатого скота помогает наращивать мышечную массу. Это происходит не только за счет высокой концентрации белков, но также благодаря креатинину, карнозину и холестерину. Вместе они стимулируют рост мышц, помогают им восстанавливаться после нагрузок. Карнозит также снижает чувство усталости после нагрузок. Недостаточное потребление мяса неизбежно приводит к атрофии - уменьшению - мышц.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна