Вышел новый трейлер драмы Данилы Козловского "Чернобыль"

Новости

За сохранение памяти о Холокосте глава ФАДН получил премию "Хранитель" 14:45
В Канаде миллионер и его русская жена обманом получили вакцину от COVID-19 14:43
МИД Украины запретил российскому актеру Тиграну Кеосаяну въезд в страну 14:43
Лучшие документальные фильмы последних лет собраны в одной подборке 14:35
В Красноярске мошенницы под видом медработниц обокрали пенсионеров 14:23
Свыше 200 обращений о соблюдении прав в Сети поступило Москальковой в 2020 году 14:19
Столицу Швейцарии оставляют иностранные дипломаты 14:14
США выкрали зенитный комплекс "Панцирь-С1" из Ливии 14:10
На экс-главу Новосибирского облсуда завели дело о превышении полномочий 13:58
Тестирование "Спутника V" на онкобольных начнут в ближайшие месяцы 13:57
Вышел трейлер "Чернобыля" Данилы Козловского с Данилой Козловским 13:49
Эксперт: Лесхозы cмогут сами зарабатывать до 70% необходимых средств 13:39
"Сбер" создаст на базе goods.ru крупного игрока электронной коммерции 13:36
Джабаров оценил призыв генсека НАТО противостоять "агрессии" РФ 13:32
Песков назвал инструменты снижения неравенства 13:31
В Туапсе возбуждено дело против начальника налоговой инспекции 13:29
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации 13:26
Матч за мировую шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 13:18
Cоцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях 13:14
Фото: начались съемки шестого сезона "Острых козырьков" 13:10
За два месяца в испанской Гранаде произошло почти 300 землетрясений 13:09
Ледокол "Виктор Черномырдин" вышел на первую работу 13:08
Заболевшего COVID Василия Ланового подключили к аппарату ИВЛ 12:56
В Севастополе отменят справки на COVID-19 при заселении в гостиницы 12:55
Опубликованы первые кадры из "царь-панк-фэнтези" "Тень и кость" 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 13:27
Рубрика: Культура

Вышел новый трейлер драмы Данилы Козловского "Чернобыль"

Текст: Сусанна Альперина
Российский фильм "Чернобыль", в котором Данила Козловский - режиссер, сопродюсер и исполнитель главной роли, выйдет в прокат 15 апреля. Многие его ждут, хотя бы для того, чтобы решить - сможет ли Данила Козловский снять фильм , который послужит достойным ответом сериалу HBO "Чернобыль"? Сегодня появился новый трейлер картины, из которого ясно, что "наш ответ американцам" получится более чем эмоциональный и наполненный драматическими событиями, и снят он - в хорошем качестве.

"Чернобыль" Данилы Козловского позиционируется как первый масштабный российский фильм, посвященный событиям страшных дней в апреле 1986 года. в Припяти. Согласно аннотации, присланной в редакцию "РГ" - "Чернобыль" - это история о самом обычном парне, Алексее Карпушине, пожарном. Он фарцует, врет, флиртует с девушками, собирается на концерт Аллы Пугачевой (все это видим в трейлере). Однако вдруг впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск. Он влюбляется в Олю (ее играет Оксана Акиньшина). В прошлом у них уже были отношения. Теперь у нее есть маленький сын Леша, но Алексей намерен больше не повторять прежних ошибок...
Почему стоит посмотреть новый мультфильм Disney и Pixar "Душа"

Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту главного героя фильма Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

"Безусловно, мне хочется, чтобы в кинотеатры пришло как можно больше зрителей - это наша общая история, коснувшаяся в буквальном смысле если не каждого из нас, то очень многих. Но все же самое главное - чтобы люди пришли не просто посмотреть на масштаб или уникальные подводные сцены, а испытали сильное эмоциональное переживание, подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев", - говорит Данила Козловский.

Сценарий к фильму написали Алексей Казаков и Елена Иванова. Продюсеры картины, помимо Козловского, Александр Роднянский, Сергей Мелькумов, Вадим Верещагин, Рафаел Минасбекян.В фильме также снимались Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие.

Культура Кино и ТВ Наше кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
Фонд социального страхования получит почти 69 млрд рублей
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"