Вышел новый трейлер драмы Данилы Козловского "Чернобыль"

"Чернобыль" Данилы Козловского позиционируется как первый масштабный российский фильм, посвященный событиям страшных дней в апреле 1986 года. в Припяти. Согласно аннотации, присланной в редакцию "РГ" - "Чернобыль" - это история о самом обычном парне, Алексее Карпушине, пожарном. Он фарцует, врет, флиртует с девушками, собирается на концерт Аллы Пугачевой (все это видим в трейлере). Однако вдруг впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск. Он влюбляется в Олю (ее играет Оксана Акиньшина). В прошлом у них уже были отношения. Теперь у нее есть маленький сын Леша, но Алексей намерен больше не повторять прежних ошибок...

Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту главного героя фильма Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

"Безусловно, мне хочется, чтобы в кинотеатры пришло как можно больше зрителей - это наша общая история, коснувшаяся в буквальном смысле если не каждого из нас, то очень многих. Но все же самое главное - чтобы люди пришли не просто посмотреть на масштаб или уникальные подводные сцены, а испытали сильное эмоциональное переживание, подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев", - говорит Данила Козловский.

Сценарий к фильму написали Алексей Казаков и Елена Иванова. Продюсеры картины, помимо Козловского, Александр Роднянский, Сергей Мелькумов, Вадим Верещагин, Рафаел Минасбекян.В фильме также снимались Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие.