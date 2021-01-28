За сохранение памяти о Холокосте глава ФАДН получил премию "Хранитель"

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов стал лауреатом премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" за существенный вклад в сохранение памяти о Холокосте.

Вручение особого знака Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" в память о Холокосте проходит третий год подряд.

"Мы должны помнить тех мучеников, которых уже не вернуть, помнить героев, которые спасали. Эта память - она важна не сама по себе, она важна с точки зрения выработки коллективного иммунитета. Этот термин означает эффект сопротивления инфекции среди человеческой популяции. Так вот, эта инфекция, эта зараза больше никогда не должна победить", - сказал Валерий Баринов на церемонии вручения награды.

Лауреатом премии "Хранитель памяти" также стал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он удостоен особого знака за существенный вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста и подвигах Красной армии при освобождении Аушвица (Освенцима).

В прошедшие годы лауреатами премии были председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, президент Фонда "Холокост" Алла Гербер, освободитель Аушвица Иван Мартынушкин, режиссеры Дмитрий Бертман и Алексей Федорченко.

Справка "РГ"

Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.