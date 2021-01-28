За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2897
- 2 Санкт-Петербург 2128
- 3 Московская область 939
- 4 Нижегородская область 469
- 5 Воронежская область 382
- 6 Ростовская область 375
- 7 Свердловская область 369
- 8 Красноярский край 317
- 9 Хабаровский край 291
- 10 Пермский край 288
- 11 Вологодская область 285
- 12 Челябинская область 285
- 13 Самарская область 273
- 14 Иркутская область 263
- 15 Саратовская область 253
- 16 Архангельская область 244
- 17 Волгоградская область 242
- 18 Республика Карелия 240
- 19 Ставропольский край 234
- 20 Пензенская область 225
- 21 Ленинградская область 224
- 22 Ульяновская область 219
- 23 Приморский край 213
- 24 Забайкальский край 205
- 25 Тверская область 199
- 26 Калининградская область 198
- 27 Краснодарский край 193
- 28 Ханты-Мансийский автономный округ 188
- 29 Мурманская область 187
- 30 Ярославская область 187
- 31 Смоленская область 186
- 32 Брянская область 185
- 33 Кировская область 185
- 34 Республика Крым 184
- 35 Алтайский край 184
- 36 Курская область 178
- 37 Тульская область 178
- 38 Ивановская область 174
- 39 Удмуртская Республика 174
- 40 Белгородская область 172
- 41 Астраханская область 171
- 42 Оренбургская область 169
- 43 Республика Башкортостан 168
- 44 Омская область 166
- 45 Новгородская область 165
- 46 Орловская область 165
- 47 Тамбовская область 156
- 48 Калужская область 155
- 49 Липецкая область 150
- 50 Владимирская область 148
- 51 Тюменская область 148
- 52 Республика Бурятия 145
- 53 Республика Коми 144
- 54 Новосибирская область 134
- 55 Республика Саха (Якутия) 122
- 56 Томская область 115
- 57 Кемеровская область 107
- 58 Рязанская область 105
- 59 Сахалинская область 103
- 60 Севастополь 98
- 61 Псковская область 98
- 62 Курганская область 98
- 63 Республика Чувашия 96
- 64 Амурская область 91
- 65 Кабардино-Балкарская Республика 89
- 66 Республика Дагестан 88
- 67 Республика Татарстан 83
- 68 Республика Калмыкия 81
- 69 Республика Мордовия 78
- 70 Республика Алтай 77
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 71
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 69
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 66
- 74 Камчатский край 62
- 75 Костромская область 57
- 76 Республика Адыгея 51
- 77 Республика Хакасия 45
- 78 Республика Марий Эл 44
- 79 Чеченская Республика 44
- 80 Республика Ингушетия 42
- 81 Магаданская область 20
- 82 Еврейская автономная область 17
- 83 Республика Тыва 11
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 793 810 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,07 %
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,2%
- 3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Псковская область, Костромская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 575 смертей
- Санкт-Петербург 69
- Москва 62
- Московская область 38
- Красноярский край 27
- Ростовская область 24
- Воронежская область 22
- Краснодарский край 19
- Свердловская область 16
- Нижегородская область 15
- Республика Чувашия 12
- Алтайский край 12
- Пермский край 10
- Ульяновская область 10
- Челябинская область 10
- Новосибирская область 10
- Ленинградская область 9
- Иркутская область 9
- Владимирская область 8
- Ивановская область 8
- Республика Крым 8
- Смоленская область 7
- Тульская область 7
- Архангельская область 7
- Мурманская область 7
- Волгоградская область 6
- Республика Дагестан 6
- Ставропольский край 6
- Республика Татарстан 6
- Оренбургская область 6
- Приморский край 6
- Белгородская область 5
- Орловская область 5
- Республика Коми 5
- Севастополь 5
- Удмуртская Республика 5
- Самарская область 5
- Вологодская область 4
- Саратовская область 4
- Тюменская область 4
- Республика Хакасия 4
- Липецкая область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Калмыкия 3
- Астраханская область 3
- Пензенская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Республика Алтай 3
- Омская область 3
- Республика Бурятия 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Калужская область 2
- Курская область 2
- Рязанская область 2
- Республика Адыгея 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Забайкальский край 2
- Амурская область 2
- Брянская область 1
- Псковская область 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Кемеровская область 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 71 651 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 775 человек
- Москва 6142
- Санкт-Петербург 4124
- Московская область 1103
- Нижегородская область 477
- Мурманская область 425
- Ростовская область 419
- Челябинская область 419
- Иркутская область 390
- Свердловская область 384
- Ивановская область 376
- Республика Саха (Якутия) 369
- Смоленская область 344
- Забайкальский край 327
- Воронежская область 320
- Красноярский край 308
- Пермский край 303
- Республика Карелия 302
- Хабаровский край 302
- Архангельская область 296
- Ставропольский край 289
- Саратовская область 283
- Кировская область 281
- Краснодарский край 277
- Вологодская область 272
- Самарская область 265
- Приморский край 263
- Республика Крым 239
- Волгоградская область 239
- Ленинградская область 236
- Новгородская область 235
- Тверская область 231
- Ульяновская область 231
- Псковская область 215
- Новосибирская область 214
- Ханты-Мансийский автономный округ 204
- Ямало-Ненецкий автономный округ 203
- Республика Калмыкия 201
- Тульская область 195
- Омская область 195
- Белгородская область 187
- Ярославская область 183
- Пензенская область 182
- Удмуртская Республика 177
- Республика Бурятия 177
- Брянская область 176
- Кемеровская область 169
- Республика Башкортостан 161
- Калининградская область 159
- Орловская область 156
- Курская область 155
- Липецкая область 154
- Республика Коми 154
- Оренбургская область 154
- Тюменская область 145
- Владимирская область 139
- Калужская область 139
- Алтайский край 138
- Республика Дагестан 135
- Амурская область 130
- Томская область 128
- Чеченская Республика 119
- Рязанская область 103
- Сахалинская область 101
- Курганская область 97
- Республика Татарстан 96
- Астраханская область 94
- Костромская область 93
- Республика Чувашия 89
- Республика Мордовия 86
- Севастополь 81
- Кабардино-Балкарская Республика 81
- Республика Хакасия 78
- Республика Северная Осетия - Алания 69
- Камчатский край 68
- Карачаево-Черкесская Республика 56
- Республика Адыгея 55
- Тамбовская область 43
- Республика Марий Эл 43
- Республика Ингушетия 39
- Еврейская автономная область 24
- Магаданская область 22
- Республика Алтай 21
- Республика Тыва 10
- Чукотский автономный округ 7
- Ненецкий автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России 3 229 258 человек.