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28.01.2021 11:12
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2897
  • 2 Санкт-Петербург 2128
  • 3 Московская область 939
  • 4 Нижегородская область 469
  • 5 Воронежская область 382
  • 6 Ростовская область 375
  • 7 Свердловская область 369
  • 8 Красноярский край 317
  • 9 Хабаровский край 291
  • 10 Пермский край 288
  • 11 Вологодская область 285
  • 12 Челябинская область 285
  • 13 Самарская область 273
  • 14 Иркутская область 263
  • 15 Саратовская область 253
  • 16 Архангельская область 244
  • 17 Волгоградская область 242
  • 18 Республика Карелия 240
  • 19 Ставропольский край 234
  • 20 Пензенская область 225
  • 21 Ленинградская область 224
  • 22 Ульяновская область 219
  • 23 Приморский край 213
  • 24 Забайкальский край 205
  • 25 Тверская область 199
  • 26 Калининградская область 198
  • 27 Краснодарский край 193
  • 28 Ханты-Мансийский автономный округ 188
  • 29 Мурманская область 187
  • 30 Ярославская область 187
  • 31 Смоленская область 186
  • 32 Брянская область 185
  • 33 Кировская область 185
  • 34 Республика Крым 184
  • 35 Алтайский край 184
  • 36 Курская область 178
  • 37 Тульская область 178
  • 38 Ивановская область 174
  • 39 Удмуртская Республика 174
  • 40 Белгородская область 172
  • 41 Астраханская область 171
  • 42 Оренбургская область 169
  • 43 Республика Башкортостан 168
  • 44 Омская область 166
  • 45 Новгородская область 165
  • 46 Орловская область 165
  • 47 Тамбовская область 156
  • 48 Калужская область 155
  • 49 Липецкая область 150
  • 50 Владимирская область 148
  • 51 Тюменская область 148
  • 52 Республика Бурятия 145
  • 53 Республика Коми 144
  • 54 Новосибирская область 134
  • 55 Республика Саха (Якутия) 122
  • 56 Томская область 115
  • 57 Кемеровская область 107
  • 58 Рязанская область 105
  • 59 Сахалинская область 103
  • 60 Севастополь 98
  • 61 Псковская область 98
  • 62 Курганская область 98
  • 63 Республика Чувашия 96
  • 64 Амурская область 91
  • 65 Кабардино-Балкарская Республика 89
  • 66 Республика Дагестан 88
  • 67 Республика Татарстан 83
  • 68 Республика Калмыкия 81
  • 69 Республика Мордовия 78
  • 70 Республика Алтай 77
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 71
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 69
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 66
  • 74 Камчатский край 62
  • 75 Костромская область 57
  • 76 Республика Адыгея 51
  • 77 Республика Хакасия 45
  • 78 Республика Марий Эл 44
  • 79 Чеченская Республика 44
  • 80 Республика Ингушетия 42
  • 81 Магаданская область 20
  • 82 Еврейская автономная область 17
  • 83 Республика Тыва 11
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 793 810 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,07 %
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,2%
  • 3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Псковская область, Костромская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 575 смертей
  • Санкт-Петербург 69
  • Москва 62
  • Московская область 38
  • Красноярский край 27
  • Ростовская область 24
  • Воронежская область 22
  • Краснодарский край 19
  • Свердловская область 16
  • Нижегородская область 15
  • Республика Чувашия 12
  • Алтайский край 12
  • Пермский край 10
  • Ульяновская область 10
  • Челябинская область 10
  • Новосибирская область 10
  • Ленинградская область 9
  • Иркутская область 9
  • Владимирская область 8
  • Ивановская область 8
  • Республика Крым 8
  • Смоленская область 7
  • Тульская область 7
  • Архангельская область 7
  • Мурманская область 7
  • Волгоградская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Ставропольский край 6
  • Республика Татарстан 6
  • Оренбургская область 6
  • Приморский край 6
  • Белгородская область 5
  • Орловская область 5
  • Республика Коми 5
  • Севастополь 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Самарская область 5
  • Вологодская область 4
  • Саратовская область 4
  • Тюменская область 4
  • Республика Хакасия 4
  • Липецкая область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Астраханская область 3
  • Пензенская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Республика Алтай 3
  • Омская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Калужская область 2
  • Курская область 2
  • Рязанская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Забайкальский край 2
  • Амурская область 2
  • Брянская область 1
  • Псковская область 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 71 651 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 775 человек
  • Москва 6142
  • Санкт-Петербург 4124
  • Московская область 1103
  • Нижегородская область 477
  • Мурманская область 425
  • Ростовская область 419
  • Челябинская область 419
  • Иркутская область 390
  • Свердловская область 384
  • Ивановская область 376
  • Республика Саха (Якутия) 369
  • Смоленская область 344
  • Забайкальский край 327
  • Воронежская область 320
  • Красноярский край 308
  • Пермский край 303
  • Республика Карелия 302
  • Хабаровский край 302
  • Архангельская область 296
  • Ставропольский край 289
  • Саратовская область 283
  • Кировская область 281
  • Краснодарский край 277
  • Вологодская область 272
  • Самарская область 265
  • Приморский край 263
  • Республика Крым 239
  • Волгоградская область 239
  • Ленинградская область 236
  • Новгородская область 235
  • Тверская область 231
  • Ульяновская область 231
  • Псковская область 215
  • Новосибирская область 214
  • Ханты-Мансийский автономный округ 204
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 203
  • Республика Калмыкия 201
  • Тульская область 195
  • Омская область 195
  • Белгородская область 187
  • Ярославская область 183
  • Пензенская область 182
  • Удмуртская Республика 177
  • Республика Бурятия 177
  • Брянская область 176
  • Кемеровская область 169
  • Республика Башкортостан 161
  • Калининградская область 159
  • Орловская область 156
  • Курская область 155
  • Липецкая область 154
  • Республика Коми 154
  • Оренбургская область 154
  • Тюменская область 145
  • Владимирская область 139
  • Калужская область 139
  • Алтайский край 138
  • Республика Дагестан 135
  • Амурская область 130
  • Томская область 128
  • Чеченская Республика 119
  • Рязанская область 103
  • Сахалинская область 101
  • Курганская область 97
  • Республика Татарстан 96
  • Астраханская область 94
  • Костромская область 93
  • Республика Чувашия 89
  • Республика Мордовия 86
  • Севастополь 81
  • Кабардино-Балкарская Республика 81
  • Республика Хакасия 78
  • Республика Северная Осетия - Алания 69
  • Камчатский край 68
  • Карачаево-Черкесская Республика 56
  • Республика Адыгея 55
  • Тамбовская область 43
  • Республика Марий Эл 43
  • Республика Ингушетия 39
  • Еврейская автономная область 24
  • Магаданская область 22
  • Республика Алтай 21
  • Республика Тыва 10
  • Чукотский автономный округ 7
  • Ненецкий автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России 3 229 258 человек.

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