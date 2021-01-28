За сутки в России подтверждено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2897

2 Санкт-Петербург 2128

3 Московская область 939

4 Нижегородская область 469

5 Воронежская область 382

6 Ростовская область 375

7 Свердловская область 369

8 Красноярский край 317

9 Хабаровский край 291

10 Пермский край 288

11 Вологодская область 285

12 Челябинская область 285

13 Самарская область 273

14 Иркутская область 263

15 Саратовская область 253

16 Архангельская область 244

17 Волгоградская область 242

18 Республика Карелия 240

19 Ставропольский край 234

20 Пензенская область 225

21 Ленинградская область 224

22 Ульяновская область 219

23 Приморский край 213

24 Забайкальский край 205

25 Тверская область 199

26 Калининградская область 198

27 Краснодарский край 193

28 Ханты-Мансийский автономный округ 188

29 Мурманская область 187

30 Ярославская область 187

31 Смоленская область 186

32 Брянская область 185

33 Кировская область 185

34 Республика Крым 184

35 Алтайский край 184

36 Курская область 178

37 Тульская область 178

38 Ивановская область 174

39 Удмуртская Республика 174

40 Белгородская область 172

41 Астраханская область 171

42 Оренбургская область 169

43 Республика Башкортостан 168

44 Омская область 166

45 Новгородская область 165

46 Орловская область 165

47 Тамбовская область 156

48 Калужская область 155

49 Липецкая область 150

50 Владимирская область 148

51 Тюменская область 148

52 Республика Бурятия 145

53 Республика Коми 144

54 Новосибирская область 134

55 Республика Саха (Якутия) 122

56 Томская область 115

57 Кемеровская область 107

58 Рязанская область 105

59 Сахалинская область 103

60 Севастополь 98

61 Псковская область 98

62 Курганская область 98

63 Республика Чувашия 96

64 Амурская область 91

65 Кабардино-Балкарская Республика 89

66 Республика Дагестан 88

67 Республика Татарстан 83

68 Республика Калмыкия 81

69 Республика Мордовия 78

70 Республика Алтай 77

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 71

72 Карачаево-Черкесская Республика 69

73 Республика Северная Осетия-Алания 66

74 Камчатский край 62

75 Костромская область 57

76 Республика Адыгея 51

77 Республика Хакасия 45

78 Республика Марий Эл 44

79 Чеченская Республика 44

80 Республика Ингушетия 42

81 Магаданская область 20

82 Еврейская автономная область 17

83 Республика Тыва 11

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 793 810 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,07 %

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,2%

3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Псковская область, Костромская область 0,3% За последние сутки подтверждено 575 смертей Санкт-Петербург 69

Москва 62

Московская область 38

Красноярский край 27

Ростовская область 24

Воронежская область 22

Краснодарский край 19

Свердловская область 16

Нижегородская область 15

Республика Чувашия 12

Алтайский край 12

Пермский край 10

Ульяновская область 10

Челябинская область 10

Новосибирская область 10

Ленинградская область 9

Иркутская область 9

Владимирская область 8

Ивановская область 8

Республика Крым 8

Смоленская область 7

Тульская область 7

Архангельская область 7

Мурманская область 7

Волгоградская область 6

Республика Дагестан 6

Ставропольский край 6

Республика Татарстан 6

Оренбургская область 6

Приморский край 6

Белгородская область 5

Орловская область 5

Республика Коми 5

Севастополь 5

Удмуртская Республика 5

Самарская область 5

Вологодская область 4

Саратовская область 4

Тюменская область 4

Республика Хакасия 4

Липецкая область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Республика Калмыкия 3

Астраханская область 3

Пензенская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Республика Алтай 3

Омская область 3

Республика Бурятия 3

Республика Саха (Якутия) 3

Калужская область 2

Курская область 2

Рязанская область 2

Республика Адыгея 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Забайкальский край 2

Амурская область 2

Брянская область 1

Псковская область 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Кемеровская область 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 71 651 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 775 человек Москва 6142

Санкт-Петербург 4124

Московская область 1103

Нижегородская область 477

Мурманская область 425

Ростовская область 419

Челябинская область 419

Иркутская область 390

Свердловская область 384

Ивановская область 376

Республика Саха (Якутия) 369

Смоленская область 344

Забайкальский край 327

Воронежская область 320

Красноярский край 308

Пермский край 303

Республика Карелия 302

Хабаровский край 302

Архангельская область 296

Ставропольский край 289

Саратовская область 283

Кировская область 281

Краснодарский край 277

Вологодская область 272

Самарская область 265

Приморский край 263

Республика Крым 239

Волгоградская область 239

Ленинградская область 236

Новгородская область 235

Тверская область 231

Ульяновская область 231

Псковская область 215

Новосибирская область 214

Ханты-Мансийский автономный округ 204

Ямало-Ненецкий автономный округ 203

Республика Калмыкия 201

Тульская область 195

Омская область 195

Белгородская область 187

Ярославская область 183

Пензенская область 182

Удмуртская Республика 177

Республика Бурятия 177

Брянская область 176

Кемеровская область 169

Республика Башкортостан 161

Калининградская область 159

Орловская область 156

Курская область 155

Липецкая область 154

Республика Коми 154

Оренбургская область 154

Тюменская область 145

Владимирская область 139

Калужская область 139

Алтайский край 138

Республика Дагестан 135

Амурская область 130

Томская область 128

Чеченская Республика 119

Рязанская область 103

Сахалинская область 101

Курганская область 97

Республика Татарстан 96

Астраханская область 94

Костромская область 93

Республика Чувашия 89

Республика Мордовия 86

Севастополь 81

Кабардино-Балкарская Республика 81

Республика Хакасия 78

Республика Северная Осетия - Алания 69

Камчатский край 68

Карачаево-Черкесская Республика 56

Республика Адыгея 55

Тамбовская область 43

Республика Марий Эл 43

Республика Ингушетия 39

Еврейская автономная область 24

Магаданская область 22

Республика Алтай 21

Республика Тыва 10

Чукотский автономный округ 7

Ненецкий автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России 3 229 258 человек. ВОЗ заявила об обнаружении "британского" штамма коронавируса в 70 странах