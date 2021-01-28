Жители Южной Кореи стали есть рекордно мало риса

Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Южной Кореи сообщило о том, что жители страны стали в разы меньше есть риса. В минувшем году его потребление упало до рекордно низкого уровня.

В среднем в 2020-м южнокорейцы потребляли 57,7 килограмма риса на человека, что на 2,5% или 1,5 килограмма меньше, чем в предыдущем году. А в 2015 году этот показатель и вовсе близился к 63 килограммам на человека, пишет РИА Новости.

В качестве причин эксперты называют изменившийся рацион питания и продуктовые привычки. И это при том, что рис является основой южнокорейской кухни.