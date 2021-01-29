Байден планирует назначить "архитектора ядерной сделки" послом в Иране

Администрация Байдена планирует назначить Роберта Мэлли, бывшего главного советника администрации Обамы по Ближнему Востоку, специальным посланником по Ирану. Известный дипломат столкнется с задачей восстановления двусторонних отношений США и Исламской Республики (ИРИ), которые ухудшились при Трампе после выхода Вашингтона из ядерного соглашения в 2018 году. Его кандидатура должны быть согласована в Конгрессе.

Мэлли был ключевым членом команды бывшего президента США Барака Обамы, которая принимала ядерное соглашение с Ираном и мировыми державами. "Госсекретарь Блинкен создает специальную команду, состоящую из проницательных экспертов с разными взглядами. Руководить этой командой в качестве нашего специального посланника по Ирану будет Роб Мэлли, который принесет на эту должность свой послужной список успешных переговоров по ограничениям ядерной программы Тегерана", - сказал представитель американского дипломатического ведомства, которого цитирует Guardian.

Мэлли занимал многочисленные руководящие должности в демократических администрациях Обамы и Билла Клинтона, уделяя особое внимание разработке политики на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, а также неофициально консультировал команду Байдена по международным вопросам во время президентской кампании 2020 года. До недавнего времени он был президентом Международной кризисной группы, некоммерческой организации, занимающейся глобальными конфликтами.

Когда имя Малли как ведущего претендента на этот пост впервые появилось в СМИ, поднялась критика со стороны некоторых республиканских законодателей и произраильских групп, которые выразили опасения, что он будет мягко относиться к Ирану и жестко к Израилю. Но ряд ветеранов американской внешней политики встали на его защиту, представляя его как уважаемого и беспристрастного дипломата. В случае назначения, отметили эксперты, Мэлли может стать ключевой фигурой в усилиях Байдена по урегулированию отношений с Ираном. Напомним, что Белый дом при Трампе не только отказался от международной ядерной сделки 2015 года с Тегераном, но и вновь ввел разрушительные экономические санкции в отношении Исламской Республики.