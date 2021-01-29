Указ главы Республики Башкортостан от 28 января 2021 года № УГ-29 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Отменить, а при невозможности - перенести проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 100 человек либо с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации на более поздний срок, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом, законодательством о выборах и референдумах, а также решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.";

2) в пункте 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью устанавливается в отношении граждан):

а) абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) с 10 ноября до 23 ноября 2020 года включительно, с 24 ноября до 30 ноября 2020 года включительно, с 1 декабря до 14 декабря 2020 года включительно, с 15 декабря до 28 декабря 2020 года включительно, с 29 декабря до 31 декабря 2020 года включительно, с 1 января до 14 января 2021 года включительно, с 15 января до 28 января 2021 года включительно, с 29 января до 11 февраля 2021 года включительно - для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу.";

б) подпункт 3 признать утратившим силу;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Кинотеатрам (кинозалам), театрально-концертным организациям, домам (дворцам) культуры осуществлять деятельность при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора и при условии заполнения зрительских мест не более 70 процентов от вместимости зрительного зала.

Возобновить с 29 января 2021 года деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора и при условии их заполнения не более 70 процентов от вместимости.";

4) абзац третий пункта 9 (работодателям (ИП, самозанятым), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан) изложить в следующей редакции:

"- по своему усмотрению определить численность работников, переводимых на дистанционный режим работы, а также определить работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (ИП)";

5) в пункте 15 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора):

а) абзац шестой подпункта 3 (осуществляется работа) изложить в следующей редакции:

"с 27 марта 2021 года оздоровительных учреждений со статусом "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей, детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха детей (подготовка их к открытию осуществляется с 1 марта 2021 года) при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и соблюдения иных требований, предусмотренных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;";

б) абзац седьмой подпункта 3 признать утратившим силу;

в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) с 8 февраля 2021 года очное обучение в образовательных организациях высшего образования.";

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора, разрешается проведение матчей:

- ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2020 - 2021 гг. при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 85 процентов от вместимости спортивного объекта;

- Континентальной хоккейной лиги сезона 2020 - 2021 гг. при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 70 процентов от вместимости спортивного объекта;

- иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона 2020 - 2021 гг. при условии заполнения зрительских мест (трибун):

в крытых спортивных сооружениях - не более 70 процентов от вместимости спортивного объекта;

в открытых спортивных сооружениях - не более 85 процентов от вместимости спортивного объекта.";

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Возобновить проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Башкортостан, календарные планы муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора, и при условии заполнения зрительских мест (трибун):

в крытых спортивных сооружениях - не более 70 процентов от вместимости спортивного объекта;

в открытых спортивных сооружениях - не более 85 процентов от вместимости спортивного объекта.";

8) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Организациям (ИП, самозанятым), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе, фуд-корты и иные аналогичные объекты):

- обеспечить в зале обслуживания соблюдение посетителями социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зале обслуживания;

- не предоставлять услуги по курению кальянов;

- осуществлять расчеты с посетителями преимущественно в безналичной форме;

- отдавать предпочтение дистанционной торговле.";

9) в пункте 25 (руководителям государственных органов Республики Башкортостан):

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"- по своему усмотрению определить численность лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы, а также определить работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования государственного органа Республики Башкортостан. Организовать при необходимости принятие аналогичного решения подведомственными организациями;";

б) абзац одиннадцатый (воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии) признать утратившим силу;

10) в пункте 28 (органам местного самоуправления Республики Башкортостан):

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"- по своему усмотрению определить численность муниципальных служащих и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы, а также определить работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа местного самоуправления Республики Башкортостан. Организовать при необходимости принятие аналогичного решения подведомственными организациями;";

б) абзац тринадцатый (воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии) признать утратившим силу;

11) пункт 39 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







