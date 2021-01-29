Биатлонистка Шевченко завоевала бронзовую медаль ЧЕ в спринте

Проходящее в Польше континентальное первенство по биатлону в пятницу принесло российской команде еще одну медаль.

Женщины определяли лучшую в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами. Лучшее время показала представительница Латвии Байба Бендика.

Второй результат у норвежской спортсменки Каролин Эрдаль, уступившая почти 6 секунд. Третье время показала россиянка Анастасия Шевченко, проигравшая победительнице почти 10 секунд. Обе биатлонистки промахов не допустили.

Четвертое и пятое место заняли еще две спортсменки из России - Лариса Куклина и Валерия Васнецова.