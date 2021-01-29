Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Швеции

В пятницу программа Кубка мира в шведском Фалуне открылась гонкой на 15 км с раздельным стартом у мужчин. Быстрее всех дистанцию преодолел лидер общего зачета россиянин Александр Большунов.

На преодоление дистанции он потратил 32 минуты 33,3 секунды. Чуть менее двух секунд ему уступил норвежец Симен Крюгер, третьим стал еще один спортсмен из Норвегии Шур Рете, проигравший победителю 23,9 секунды.

Пятое место занял еще один россиянин Иван Якимушкин, Денис Спицов, Евгений Белов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин расположились с 10-го по 13-ое место.