Постановление правительства Брянской области от 28 января 2021 года № 25-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 28 января 2021 года № 1083 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 года № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п, от 20 октября 2020 № 475-п, от 29 октября 2020 года № 499-п, от 6 ноября 2020 года № 500-п, от 9 ноября 2020 года № 503-п, от 16 ноября 2020 года № 506-п, от 23 ноября 2020 года № 539-п, от 30 ноября 2020 года № 557-п, от 4 декабря 2020 года № 573-п, от 14 декабря 2020 года № 592-п, от 18 декабря 2020 года № 617-п, от 21 декабря 2020 года 621-п, от 28 декабря 2020 года № 705-п, от 13 января 2021 года № 4-п) следующие изменения:

1.1. Пункте 2:

1.1.1. Абзацы с первого по десятый изложить в редакции:

"2. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение на территории Брянской области зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Данное ограничение не распространяется на:

проведение в установленные законом сроки съездов политических партий, конференций (общих собраний) региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, съездов (конференций, собраний) общественных объединений, их региональных или местных отделений, заседаний иных органов соответствующих региональных или иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений по вопросам выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, избрания делегатов для участия в указанных съездах (конференциях);

сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Совета народных депутатов Стародубского муниципального округа Брянской области первого созыва;

проведение встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, с количеством участников не более десяти человек;

мероприятия избирательных комиссий, связанные с подготовкой и проведением единого дня голосования, обучением организаторов выборов и иных участников избирательного процесса;

проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии согласования с управлением Роспотребнадзора по Брянской области.

Проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, на которые не распространяется ограничение, установленное настоящим пунктом, осуществляется при условии соблюдения участниками мероприятий социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, предписаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по Брянской области.".

1.1.2. Подпункты 2.3, 2.4 исключить.

1.1.3. Подпункты 2.5, 2.6 исключить.

1.1.4. Дополнить подпунктами 2.8 - 2.10 следующего содержания:

"2.8. Возобновить проведение спортивных, физкультурных мероприятий на территории Брянской области с присутствием граждан при условии заполняемости объекта не более 25 процентов от общего количества зрительных мест в местах проведения мероприятия и соблюдения предписаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по Брянской области.

2.9. Возобновить деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Брянской области в следующих отраслях, входящих в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 2 90);

деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 2 59.14)

при условии заполняемости объектов посетителями не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия и соблюдения предписаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по Брянской области.

2.10. Возобновить деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Брянской области в отрасли, входящей в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, по предоставлению продуктов питания и напит-ков (код ОКВЭД 2 56), в том числе с организацией досуга потребителей, при соблюдении следующих ограничений:

осуществление деятельности до 03.00 по местному времени;

проведение банкетов, торжественных мероприятий, в том числе свадеб, юбилеев, проведение поминальных мероприятий при одновременном нахождении в организациях общественного питания, в которых проводятся соответствующие мероприятия, предельного количества лиц исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 50 человек;

оказание услуг общественного питания при условии одновременной загрузки не более чем на 50% посадочных мест, расположенных в помещениях, где оказываются услуги общественного питания.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на деятельность по производству продукции общественного питания с возможностью доставки потребителям, по обслуживанию потребителей на вынос (вывоз) без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, по обслуживанию потребителей в номерах гостиниц и других средствах размещения, по обслуживанию потребителей в пути следования пассажирского транспорта, а также деятельность столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников предприятий и организаций (предприятия закрытого типа, обслуживающие определенный контингент потребителей).".

1.2. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в редакции:

"3.3. С 1 по 14 февраля 2021 года соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения Брянской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Положения подпункта 1.1.3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 3 февраля 2021 года.

Положения подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 февраля 2021 года.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







