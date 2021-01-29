"Будут ли еще такие?": Коллеги Василия Ланового рассказали, каким его запомнят

Василий Лановой никогда не тянул одеяло на себя, был не просто актером, но прежде всего человеком - так вспоминают ушедшего из жизни народного артиста СССР его коллеги по сцене. Евгений Князев, Мария Аронова и Лев Прыгунов рассказали "Российской газете", каким запомнят своего друга, товарища по профессии и учителя.

Евгений Князев, народный артист РФ, ректор Театрального института им. Б. Щукина:

- Потеря, конечно, личная. Раньше я не позволял называть себя старшим поколением театра Вахтангова, то теперь, думаю, пора, корифеи ушли. Даже Лановой - человек крепкой закваски, мощный, не умеющий останавливаться. Вроде как только вчера он мог отыграть спектакль, сесть в самолет, провести в другом городе концерт или что-то организовать по "Бессмертному полку" - чем он занимался в последнее время, как государственный человек, - вернуться в Москву и прийти на семинар к студентам…

Все сферы работы были для него абсолютно нужны и важны, а работу с молодыми он считал важнейшим делом.

Василий Семенович был в Щукинском завкафедрой сценической речи и преподавал художественное слово и, сам будучи блистательным чтецом, учил не просто говорить, но понимать культуру и литературу страны, в которой студенты живут. Он и работал в основном с русскими авторами, и часто работы его учеников на экзаменах становились лучшими. А по тому, как у студентов поставлена речь, как они преподносят поэзию, по их дикции - можно было понять, что они вышли из рук Ланового.

Помните, как говорил Иван Варавва, его герой из "Офицеров" - командир обязан думать, а не просто шашкой махать. Это вот про Василия Семеновича.

Мария Аронова, народная артистка РФ, актриса Театра им. Вахтангова:

- Ушел очередной человек-пароход. Наш красавец, наша умница, талантище. Его можно было, как книгу изучать - как правильно относиться к профессии, к товарищам. К любой просьбе. Не было человека, которому Лановой, вхожий во все двери, отказал бы.

И главное - учеба на его примере. Представить себе Василия Семеновича, проходящего по авансцене, даже если нет репетиции - невозможно, он шел только за задником. А в театре без сменной обуви или в шапке? К залу он относился как к святыне - так его учили его учителя. Никогда не видела его развалившегося в костюме в кресле, он слишком уважал работу художника по костюмам, труд костюмеров, которые его костюм отпаривали и отглаживали.

Всегда изящен, собран, аккуратен и очень галантен. Будут ли еще такие?..

Лев Прыгунов, народный артист РФ:

- Василия Семеновича я буду вспоминать как уникального партнера. Мы много снимались вместе - начиная с "Иду на грозу" 1965 года. У нас были большие общие сцены в "Поражении" Булата Мансурова в 1987-м и в сериале "Офицеры" 2006-го. Будучи настоящей звездой, Лановой никогда не "тянул одеяло на себя". Иные маститые, стараясь быть в кадре поглавнее и сами проигрывают и мешают другим. А он внимательно слушал тебя и точно отвечал, в настроение, в интонацию. То есть, не просто был актером, но, прежде всего - человеком.