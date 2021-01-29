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29.01.2021 08:35
Рубрика: В мире

Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой

Текст: Юрий Когалов
Фото: JENS DIGE / AFP Фото: JENS DIGE / AFP
Фото: JENS DIGE / AFP

России в последние 20 лет удалось вернуть себе статус сверхдержавы. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен в статье, опубликованной в газете Berlingske.

Фото: iStock
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По его словам, "в действиях россиян можно распознать упорное желание исправить ошибки прошлого", "страна стремится вернуть себе статус военной сверхдержавы". "И во многом ей это удалось", - отметил Эллеманн-Йенсен, добавив, что слабые места компенсируются мощью в других областях.

Политик обратил внимание на реформы, проведенные в вооруженных силах, появление мощных современных подводных лодок, модернизацию военно-воздушных сил, противовоздушной обороны. Обновленные и хорошо обученные сухопутные силы показали свою эффективность в Сирии, отметил Эллеманн-Йенсен. Остается Россия сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу, напомнил бывший министр.

В мире Европа Дания

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