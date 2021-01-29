Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой

России в последние 20 лет удалось вернуть себе статус сверхдержавы. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен в статье, опубликованной в газете Berlingske.

По его словам, "в действиях россиян можно распознать упорное желание исправить ошибки прошлого", "страна стремится вернуть себе статус военной сверхдержавы". "И во многом ей это удалось", - отметил Эллеманн-Йенсен, добавив, что слабые места компенсируются мощью в других областях.

Политик обратил внимание на реформы, проведенные в вооруженных силах, появление мощных современных подводных лодок, модернизацию военно-воздушных сил, противовоздушной обороны. Обновленные и хорошо обученные сухопутные силы показали свою эффективность в Сирии, отметил Эллеманн-Йенсен. Остается Россия сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу, напомнил бывший министр.