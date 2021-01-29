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29.01.2021 17:05
Рубрика: Экономика

ЦБ: Долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей

Текст: Марина Трубилина

Задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам впервые превысила 9 трлн рублей, следует из материалов Банка России.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Ставка рефинансирования ипотеки опустилась ниже 8 процентов

К началу 2021 года общий объем задолженности россиян по ипотеке равнялся 9,07 трлн рублей. За год эта сумма выросла на 21% (было 7,47 трлн). При этом доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам к 1 января была лишь 0,8%. Сумма же просроченных долгов выросла на 11,3%, превысив 71 млрд рублей.

В целом за 2020 год банки предоставили физлицам ипотеки на 4,296 трлн рублей, что на 50,8% больше, чем в 2019 году, передает "Интерфакс". Количество предоставленных в 2020 году кредитов увеличилось за год на 34,9% (1,7 млн против 1,3 млн), что стало больше, чем в ранее рекордном 2018 году (тогда было выдано 1,472 млн кредитов).

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в декабре держалась на уровне 7,36%, снизившись с 9% в декабре 2019 года.

"Ипотека стала основным инструментом решения жилищного вопроса для россиян: с ее помощью осуществляется более 80% всех сделок с недвижимостью в новостройках и 50% - на вторичном рынке", - отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Однако ипотека не должна быть единственным инструментом жилищной политики, считают в ДОМ.РФ. "Мы будем работать не только над снижением ипотечных ставок, но и над созданием условий для развития рынка доступной аренды - для тех, кому ипотека не доступна. Здесь мы должны, как это было когда-то с рынком ипотеки, с нуля сформировать целый новый сегмент рынка. Необходимо продолжать работу над обеспечением финансирования инфраструктуры жилищного строительства, формированием современного рынка индивидуальных домов", - сказал Гольдберг. Эти меры позволят значительно улучшить доступность жилья.

Экономика Недвижимость Ипотека Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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