Четверо погибли при пожаре в клинике для больных COVID в Румынии

По словам официальных лиц, в результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в столице Румынии Бухаресте рано утром в пятницу погибли четыре человека, а 102 пациента были эвакуированы.

Пожар, который к настоящему времени удалось локализовать, вспыхнул около 4:00 по местному времени (6 часов мск) на первом этаже в одном из зданий больницы Матей Балс в столице страны, сообщает Reuters. Расследование причин пожара продолжается.

В ноябре больница, также известная как Национальный институт инфекционных заболеваний, попала в заголовки газет в Румынии, когда в интернете были опубликованы изображения, на которых запечатлены переполненные палаты и пациенты, которым приходится лечиться в коридорах из-за большого количества случаев COVID-19.

В Румынии, небольшой балканской стране с населением около 19 миллионов человек, на сегодняшний день зарегистрировано более 700 тысяч случаев заболевания COVID-19 и 18 тысяч смертей.