Постановление правительства Чукотского автономного округа от 25 января 2021 года № 15 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Чукотскому автономному округу за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 24 марта 2014 года № 16-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Чукотском автономном округе", Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

Установить по представлению Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу величину прожиточного минимума в целом по Чукотскому автономному округу за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения 23 999 рублей, для трудоспособного населения - 24 711 рублей, пенсионеров - 18 524 рубля, детей - 24 668 рублей.

Председатель Правительства Р.В.Копин







