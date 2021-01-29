Для части лекарств сохранен упрощенный режим маркировки

Упрощенная маркировка сохраняется для лекарств, введенных в гражданский оборот до 1 февраля 2021 года. Возможность проведения операций в системе маркировки "Честный знак" для них возможна в уведомительном режиме.

Согласно регулирующему этот вопрос постановлению правительства, новое правило будет действовать в отношении лекарственных препаратов, сведения о которых представлены в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) до 1 февраля 2021 года или на которые до той же даты получены разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов, предусмотренные частью 7 статьи 52_1 ФЗ "Об обращении лекарственных средств".

В отношении этих препаратов участники рынка смогут осуществлять дальнейшие операции в системе маркировки до истечения срока их годности.

Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ - оператор маркировки), возможность использования уведомительных схем для данной группы лекарств позволит избежать сложностей с движением товара, который оформлялся в уведомительном режиме. "В то же время в аптечных организациях и медучреждениях предпочли оформлять товар по стандартным схемам со строгой прослеживаемостью. Это говорит о наработке опыта оформления маркированного товара и стабильности работы в системе", - уверены в ЦРПТ.