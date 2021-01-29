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29.01.2021 08:57
Рубрика: Общество

Документы онлайн можно будет подать в 135 вузов

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На портале Госуслуг в рамках развития суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" в этом году перед приемной кампанией абитуриентам станут доступны еще несколько функций. В частности, будет увеличено до 135 количество вузов, из которых выпускники школ смогут выбрать интересующие для подачи заявлений на поступление. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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До сих пор пользователям сервиса было доступно 54 вуза. И этой возможностью в прошлом году воспользовались более 20 тысяч абитуриентов, подав около 70 тысяч заявлений. Вице-премьер также добавил, что на суперсервисе "Поступление в вуз онлайн" в этом году можно будет записаться на дополнительные вступительные испытания, подать заявление на очно-заочную и заочную формы обучения, целевой прием и получить сведения об аттестате в цифровом профиле пользователя на портале Госуслуг.

"Сегодня система технически готова и мы можем масштабировать суперсервис на все государственные вузы. Затем будем подключать коммерческие. Школьники и студенты свободно пользуются различными электронными сервисами. Мы видим востребованность единого портала среди этой аудитории, которая будет возрастать с расширением таких возможностей. Будем вводить новые удобные услуги, чтобы, например, сократить и оптимизировать процесс поступления в высшие учебные заведения, что особенно важно для иногородних студентов", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Ранее на совещании с членами Правительства России президент Владимир Путин, отметив удобство работы суперсервисов на портале Госуслуг, поручил активно развивать их функционал.

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