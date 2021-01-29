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29.01.2021 17:05
Рубрика: Digital

Дуров рассказал о новых возможностях Telegram

Текст: Иван Черноусов
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о новых возможностях, которые в скором времени станут доступны пользователям. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Фото: Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch Фото: Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch
Фото: Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch

"Некоторые пользователи хотели получить возможность импорта переписки из WhatsApp в Telegram. Две недели назад я подумал, что это теоретически возможно и вчера мы запустили эту функцию на iOS и Android, вместе с другими улучшениями. Кроме того, импорт чатов поддерживается из KakaoTalk и Line, предшественников Telegram", - заявил Дуров.

Фото: istock
Уходим из WhatsApp. Как перенести переписку WhatsApp в Telegram

По его словам, никто никогда не делал ничего подобного (переноса сообщений в другие мессенджеры - прим. "РГ"), поэтому команде мессенджера пришлось применить "серьезную магию". Тем не менее в Telegram довольны полученным результатом. "Перемещение сообщений в Telegram позволит людям экономить место и не беспокоиться о других резервных копиях или смене устройств", - пишет Дуров.

Основатель Telegram считает, что в дальнейшем эта функция может быть усовершенствована. "Сейчас мы импортируем сообщение в конец целевого чата Telegram, но исходные временные метки сохраняются. Таким образом, весь импортируемый чат встраивается единым блоком внизу. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сообщения выстраивались по единой временной шкале вместе с чатом в Telegram, пока это возможно только с чатом, где меньше 100 сообщений", - объясняет Дуров.

Также в Telegram планируют поделиться своим инструментом и с другими разработчиками, которые хотят реализовать функцию импорта сообщений из WhatsApp. Дуров уверен, что люди должны иметь возможность полностью контролировать свои данные.

Digital Технологии

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