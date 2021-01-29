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Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 15:04
Рубрика: Культура

"Душа нашего театра кричит от боли": Римас Туминас об уходе Василия Ланового

Текст: Инга Буглова
"Лановой был башней Вахтанговского театра, и она рухнула" - так отозвался о смерти народного артиста СССР художественный руководитель театра им. Вахтангова Римас Туминас. Народного артиста СССР не стало 28 января на 88-м году жизни, ранее он был госпитализирован с коронавирусом.

Режиссер рассказал, что когда узнал о том, что Василия Ланового не стало, "почувствовал, что земля уходит из-под ног, что душа нашего театра кричит от боли".

- Вчера было горе, но сегодня светлый день - и какое-то облегчение и благодарность по отношению к нему, что мне довелось с ним встречаться и работать. И еще такое ощущение, что он не ушел, как не уходят из театра великие артисты, - приводит ТАСС слова Римаса Туминаса.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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Он также поделился воспоминаниями о том, как в театре подбирали материал для актера - это было непросто: "Он любил Пушкина и мечтал играть только такого уровня литературу и поэзию. Все ему казалось мелким и недостойным театра и зрителей".

Худрук театра им. Вахтангова уверен, что никто так серьезно не относился к театру, как Василий Лановой. "Он был представителем поколения крепких и дисциплинированных артистов. Артисты того поколения понимали свой долг, внутренний призыв служить театру, и они это честно делали и делают".

Прощание с Василием Лановым пройдет 1 февраля в стенах Вахтанговского театра. Похоронят народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище.

Культура Театр Драматический театр Умер Василий Лановой

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