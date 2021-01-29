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29.01.2021 21:06
Рубрика: Происшествия

"Дворец в Геленджике" оказался недостроенным апарт-отелем

Текст: Анна Полтавцева
"Дворец в Геленджике", который стал известен после "расследования" блогера Алексея Навального, оказался обычным недостроенным отелем. Об этом стало известно в пятницу от представителя застройщика объекта недвижимости. Телеканал "Россия 1" снял сюжет об этом "дворце". Тележурналисты выяснили, что особняк под Геленджиком является недостроенным апарт-отелем. Отрывок из документального фильма на YouTube опубликовал автор материала Александр Рогаткин.

"Это апарт-отель, гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном", - рассказал Рогаткину представитель застройщика.

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РИА Новости передают слова тележурналиста о том, что съемочную группу внутрь "дворца" пустили по разрешению владельца объекта.

Рогаткин рассказал, что съемочная группа обошла здание со всех сторон и везде был бетон. "Они 6 лет назад начали заниматься ремонтом, получили в таком же состоянии. А что было раньше, то есть лет 10 назад, они и не знают. Там коробка уже была, соответственно", - цитирует РИА Новости Александра Рогаткина.

Чуть ранее сегодня было опубликовано первое видео из этого "дворца".

Происшествия Правосудие Следствие РГ-Видео

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