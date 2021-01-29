Эксперт: Проект "5-100" позволил вузам выступать единым фронтом

Закончилась семилетняя программа повышения конкурентоспособности российских вузов Проект "5-100". Напомним, проект стартовал в 2013 году и его целью было появление в России к 2020 году группы современных вузов-лидеров, способных соответствовать мировым тенденциям. В итоге участниками программы стал 21 вуз.

- Проект "5-100" ускорил ряд очень важных процессов в российской высшей школе, - уверен заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов. - Вузы всерьез задумались о том, какое место они занимают в мировой системе координат, как соотносятся с лучшими мировыми практиками, оценили свои сильные стороны и определили точки роста и возможностей. Желание быть конкурентоспособными мотивировало университеты поставить себе высокую планку.

Программа "5-100" - это передовые, современные научно-исследовательские лаборатории, инжиниринговые центры, новые направления исследований, новый стиль работы преподавателей. Эти изменения произошли в каждом вузе-участнике проекта.

- Главным итогом Проекта "5-100" стало осмысление вузами своего будущего, что привело к четкой стратегии развития их на мировой образовательной арене и нашло свое отражение в мировых рейтингах. Так, ТГУ вошел в топ-250 рейтинга QS и топ-100 самых интернациональных вузов, - отметил ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский. - Кроме того, Проект "5-100" позволил Томскому государственному университету стать полигоном для технологических прорывов, которые решают глобальные задачи. Например, поддержанные правительственными мегагрантами проекты в сфере биомедицины нацелены на разработку методов диагностики инфекций по выдыхаемому воздуху, а также на создание интерфейса "имплантат-биоткань" для восстановительной хирургии.

По мнению ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрея Рудского, подобные программы подтолкнули вузы активнее оценивать себя по внешним "линейкам" - рейтинги, профессиональная и международная аккредитация.

- Можно констатировать: бренд Проекта "5-100" сложился и стал узнаваем в международном сообществе как драйвер научно-исследовательских университетов России. Это позволило вузам проекта выступать единым фронтом. Согласитесь, вкладываться в продвижение имиджа высшего образования и науки сообща выгоднее, чем делать это в одиночку, - добавляет Андрей Рудской. - Вузы Проекта "5-100" показали отличные результаты по представленности в предметных и отраслевых международных рейтингах в топ-100 и топ-200, в разы увеличились цифры по экспорту образования, появились программы двойного диплома, в том числе на английском языке, и программы мобильности, которые помогли студентам приобрести дополнительный международный опыт.