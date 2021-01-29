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Эксперт рассказал, как помочь смартфону "дожить" до вечера

Текст:   Антон Благовещенский
29.01.2021,  
17:30
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Со временем емкость аккумулятора смартфона снижается, и он далеко не всегда может протянуть с утра до вечера на полной зарядке. Несколько нехитрых трюков помогут устройству протянуть без подзарядки с утра до вечера.

По словам эксперта платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимира Гриценко, снизить расход энергии поможет уменьшение разрешения экрана и частоты обновления. Последнюю лучше установит на 60 Гц. Владельцам OLED-экранов желательно включить ночную тему оформления и использовать черный/темный фон рабочего стола, передает "Прайм".

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Вместо мобильного интернета специалист советует использовать Wi-Fi (например, в общественном транспорте). Также можно включить функцию "Звонки через Wi-Fi", которая есть и в Android, и в iOS.

Также сохранить заряд поможет выключение синхронизации и фонового обновления приложений, отключение умных часов, трекеров и других Bluetooth-устройств. Чтобы вибромотор не тратил энергию, можно отключить бесшумный режим, оставив только звук.

Наконец, эксперт рекомендует не играть в игры, не пользоваться камерой и не совершать видеозвонки.

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