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Текст:   Ирина Жандарова 
02:00 29.01.2021

Эксперты назвали проблемы ЖКХ, на которые чаще всего жалуются россияне

Больше жалоб от россиян поступило на неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт многоквартирных домов. Чуть меньше на неправильное начисление и завышение платежей за ЖКУ, и также качество оказанных коммунальных услуг, говорится в рейтинге основных проблем в сфере ЖКХ, составленном НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" по итогам второго полугодия 2020 года.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

На плохое состояние многоквартирных домов пожаловалось почти 3 тысячи человек. В основном людей волнует невозможность сменить управляющую компанию, повлиять на ее тарифы и качество работы, а также распорядиться по своему усмотрению общедомовым имуществом.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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В 2020 году содержание многоквартирных домов осложнило новое требование проводить санитарную обработку подъездов. Дополнительных денег на эти цели управляющие компании не получили, поэтому изымали средства из бюджетов текущего ремонта и содержания домов. В итоге содержание МКД и ремонт не выполнялись в полном объеме, что вызвало возмущение и жалобы граждан, сообщила "РГ", исполнительный директор ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева.

В этом году зимой произошел резкий скачок жалоб на некачественное оказание услуг. В четвертом квартале таких обращений было 1036, тогда как в третьем квартале только 896. Виной тому холодная зима, которая обнажила существующие проблемы с износом тепловых сетей. Нередко при сильном износе труб в морозы поставщикам тепла приходится выбирать: дать тепло на полную мощность, и надеяться, что не произойдет аварии, или же снизить давление, сохранить трубы, но оставить жильцов в едва теплых квартирах.

Существуют проблемы ЖКХ, которые имеют ярко выраженную сезонность. Так, зимой поступает намного меньше жалоб на капитальный ремонт и благоустройство придомовой территории. Также пошло на спад число жалоб на предоставление услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщила Светлана Разворотнева. Люди привыкли к новым тарифам, случаи вопиющего завышения цен были устранены. Жалобы в основном поступают от людей, которые не живут в своих квартирах или не живут в них длительное время, к примеру, уезжают на лето, но вынуждены все равно оплачивать услугу по вывозу мусора.

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