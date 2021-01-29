Эксперты оценили шансы на отключение Финляндии от энергосистемы России

Финский оператор магистральных сетей Fingrid допустил прекращение импорта электроэнергии из России к 2035 году. В опубликованных на официальном сайте Fingrid четырех сценариях развития, два предусматривают отказ от поставок электроэнергии из заграницы, один - существенное сокращение закупок с возможностью как импорта, так и экспорта, и еще один - наращивание экспорта.

Для нашей страны эти планы означают риск потери крупнейшего в прошлом импортера российской электроэнергии. По данным "Интер РАО", экспорт электричества в Финляндию в 2019 году составил 7 миллиардов кВт.ч. В 2020 году объемы сократились, за 9 месяцев 2020 года - 1,8 миллиарда кВт.ч., но здесь могли сыграть роль коронавирусные ограничения и теплая зима прошлого года.

Планируется, что к 2035 году Финляндия станет углеродно-нейтральной. Поэтому два сценария, исключающих экспорт электричества из России, предусматривают активное развитие в стране Возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на основе ветра и солнца. Причем один из них (солнечный) также подразумевает строительство в стране АЭС малой мощности и отказ от российско-финского проекта атомной электростанции "Ханхикиви-1".

По мнению экспертов, Финляндия может в будущем частично или полностью отказаться от российской электроэнергии, но сделать это будет весьма не просто.

Все будет зависеть от того, удастся ли финнам быстро возвести планируемые "возобновляемые" мощности, считает аналитик VYGON Consulting Ростислав Костюк. По его словам, Финляндия за счет внутреннего производства покрывает только 77 % внутренних потребностей в электроэнергии. Доля возобновляемых источников энергии (СЭС и ВЭС) в электробалансе страны не превышает 8%, тогда как в планах она должна увеличиться до 40-60% к 2035 году.

Заместитель директора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ Сергей Роженко допустил, что экспорт электроэнергии из России в Финляндию может прекратиться по экономическим причинам. Он уточнил, что поставки в Финляндию носят исключительно коммерческий характер и не связаны с вопросами обеспечения балансовой надежности (способностью энергосистемы Финляндии покрыть потребление собственной генерацией). Если оптовая цена электроэнергии в Nordpool (биржа электроэнергии в Северной Европе) будет снижаться, то на фоне устойчивого роста цен на оптовом российском рынке, поставки могут и прекратиться, сказал Роженко.

Есть и более скептический взгляд на планы наших северо-западных соседей.

"Наращивание мощностей ВИЭ в тех пределах, что указаны в документе, нанесет колоссальный удар по экологии Финляндии", - говорит основатель научного проекта в области повышения энергоэффективности и снижения выбросов в атмосферу "Ансельм" Максим Канищев. По его мнению, маловероятен и отказ от строительства АЭС "Ханхикиви-1", поскольку экономика проекта положительная, а по характеристикам станция отличается малыми значениями выбросов СО2.

Впрочем Россия может извлечь и выгоды из планов Финляндии. У нашей страны есть возможность поставки "чистой" электроэнергии (ВИЭ или АЭС) по прямым двусторонним договорам или сертификатам, считает Ростислав Костюк.

По мнению Сергей Роженко, Россия может переформатировать экспорт электроэнергии в оказание услуг по предоставлению быстрых резервов для регулирования частоты в скандинавской энергосистеме.

Эксперт подчеркнул, что в странах с высокой долей ВИЭ, таких как Великобритания и Австралия, возник целый новый рынок системных услуг для "быстрых резервов" на базе накопителей энергии. "Скандинавское энергообъединение, куда входит Финляндия, идет по тому же пути. Поэтому существующая Выборгская вставка постоянного тока - может быть эффективной по экономике, став альтернативой промышленным накопителям энергии, если стороны найдут точки коммерческого и регулярного взаимодействия", - сказал Роженко.