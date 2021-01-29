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29.01.2021 15:59
Рубрика: Digital

Эксперты рассказали, чем завершится противостояние Apple и Facebook

Текст: Иван Черноусов
Генеральные директоры компаний Apple и Facebook обменялись взаимными претензиями. Глава "яблочной" компании Тим Кук раскритиковал социальную сеть за сбор данных пользователей и технологии, которые увеличивают поток дезинформации. В свою очередь, Марк Цукерберг обвинил Apple в нарушении добросовестной конкуренции.
Фото: Justin Sullivan/Getty Images Фото: Justin Sullivan/Getty Images
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

"Во времена тотальной дезинформации и теорий заговора, подпитываемых алгоритмами, мы больше не можем закрывать глаза на теорию технологий, которая гласит, что любое взаимодействие - это хорошее взаимодействие. Чем оно дольше, тем лучше, и все это с целью сбора как можно большего количества данных", - считает Тим Кук.

Фото: istock
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По его словам, социальные сети подрывают доверие людей к вакцинам и подталкивают пользователей к вступлению в экстремистские организации. "Пора перестать делать вид, что этот подход не имеет своей цены - утраты доверия, поляризации и насилия. Нельзя допустить превращения социальной дилеммы в социальную катастрофу", - заявил гендиректор Apple в своем видеообращении. В свою очередь, Марк Цукерберг назвал Apple одним из основных конкурентов Facebook и посетовал на недобросовестную конкуренцию со стороны "яблочного" мессенджера" iMessage: "iMessage - стержень экосистемы Apple, - заявил Цукерберг. - Им часто пользуются лишь потому, что он установлен на всех устройствах компании". Цукерберг считает, что iMessage пользуется преференциями со стороны компании из Купертино, а та, в свою очередь, регулярно вмешивается в работу программ, чтобы продвинуть собственные приложения.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что конфронтация Apple и Facebook не приведет к удалению приложений социальной сети из магазина App Store. "Удаление Facebook из App Store приведет к непредсказуемым последствиям, - говорит он. - Но агрессивная риторика между компаниями усиливается, антимонопольное расследование, запущенное Facebook, может сильно ударить по Apple, но, с другой стороны, оно будет длиться как минимум полтора-два года".

Муртазин полагает, что Apple придется пойти на некий компромисс. "Позиция Facebook железобетонная. Имеет место быть разное отношение - сторонние программы не получают тех же условий, что программы от Apple. Это неправильная конкуренция", - подытоживает аналитик.

ИТ-эксперт Александр Баулин, напротив, считает, что Apple и Facebook не пойдут на открытый конфликт. "Apple может тянуть с одобрением новых версий приложений Facebook в своем магазине приложений, но всегда остается Android и веб-доступ к социальной сети", - полагает он.

Хакеры продают номера пользователей Facebook через Telegram-бот

По его мнению, Facebook сам сейчас находится под пристальным вниманием правительства США. "Лишний контроль социальной сети сейчас не нужен, - говорит он. - Несмотря на то, что Apple самая дорогая компания, она не смогла создать сервисы, которые включали бы аккаунты миллиардов людей. Здесь сильнее позиции Facebook, Google и Microsoft - они могут точнее изучать особенности пользователей, использовать их специфику в таргетировании рекламных кампаний. Apple хочет получить свою долю, отсюда заявления об отказе от таргетирования рекламы в сторонних приложениях и обвинения в недобросовестной конкуренции". Баулин полагает, что Apple в итоге найдет способ для того, чтобы ИТ-компании поделились с ней доходами от таргетированной рекламы.

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