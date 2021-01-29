Елена Малышева назвала главную опасность коронавируса

Одной из главных опасностей коронавируса стоит считать образование тромбов, препятствующих насыщению крови кислородом. Об этом у себя в Instagram рассказала известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.

В таких случаях медики применяют антикоагулянты, рассказала Елена Малышева. По ее словам, существует целая группа риска, представители которой подвержены образованию тромбов. В первую очередь, это люди старше 65 лет, обездвиженные пациенты, люди, перенесшие недавно операцию или получившие травмы. Также в эту группу включены больные с ожирением и те, у кого уже раньше был тромбоз.

Одним из лучших средств, предотвращающих появление тромбов, Елена Малышева назвала воду. "При вирусных заболеваниях нужно обязательно выпивать 8-10 стаканов воды в день", - рассказала она. Ведь чем более жидкой будет кровь, тем меньше окажется риск возникновения тромбов.