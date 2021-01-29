Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анжелес"

Шайба российского форварда Кирилла Капризова помог "Миннесоте" переиграть "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

"Миннесота" и "Лос-Анджелес" играли против друг друга уже в четвертый раз. Именно против "королей" дебютировал в НХЛ российский форвард "дикарей" Кирилл Капризов, отметившийся тогда заброшенной шайбой и двумя передачами.

Первый период нынешнего матча сложился для "Миннесоты" крайне успешно. Команда забросила в ворота "Кингз" три шайбы. Отличились Маркус Юханссон, Кевин Фиала и Капризов.

We think the new lines are working.



Karill Kaprizov scores the @mnwild 's third goal of the opening period. pic.twitter.com/94x0fJvWdb — FOX Sports North (@fsnorth) January 29, 2021

В итоге "Миннесота" добилась победы со счетом 5:3. В составе победителей также голами отметились Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. В составе "королей" шайбы забросили Дастин Браун, Дрю Даути и Алекс Иафалло.

В другом матче дня "Даллас" переиграл "Детройт" со счетом 7:3. Гол и две передачи на счету российского форварда Дениса Гурьянова, один раз ассистировал партнерам Александр Радулов.