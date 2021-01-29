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29.01.2021 08:18
Рубрика: Спорт

Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анжелес"

Текст: Максим Домчев

Шайба российского форварда Кирилла Капризова помог "Миннесоте" переиграть "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Фото: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Миннесота" и "Лос-Анджелес" играли против друг друга уже в четвертый раз. Именно против "королей" дебютировал в НХЛ российский форвард "дикарей" Кирилл Капризов, отметившийся тогда заброшенной шайбой и двумя передачами.

Первый период нынешнего матча сложился для "Миннесоты" крайне успешно. Команда забросила в ворота "Кингз" три шайбы. Отличились Маркус Юханссон, Кевин Фиала и Капризов.

В итоге "Миннесота" добилась победы со счетом 5:3. В составе победителей также голами отметились Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. В составе "королей" шайбы забросили Дастин Браун, Дрю Даути и Алекс Иафалло.

В другом матче дня "Даллас" переиграл "Детройт" со счетом 7:3. Гол и две передачи на счету российского форварда Дениса Гурьянова, один раз ассистировал партнерам Александр Радулов.

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