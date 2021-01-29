Государственный выпускной экзамен в 11-х классах пройдет с 24 по 28 мая

Рособрнадзор опубликовал расписание Государственного выпускного экзамена для 11-классников, которые не будут поступать в вузы и не хотят сдавать ЕГЭ.

Вместо Единого госэкзамена они будут писать ГВЭ по двум обязательным предметам - русскому и математике - для того, чтобы получить школьный аттестат.

- ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет, - рассказали в Рособрнадзоре. - Основной срок ГВЭ запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный период с 3 по 17 сентября 2021 года.

Сентябрьский период нужен для тех ребят, кто не смог по разным причинам сдать экзамены в основные сроки и получить школьный аттестат (заболел, пропустил или получил "двойку" - прим. ред).

- Экзаменационная работа по русскому языку для выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, будет состоять из отдельных заданий с кратким ответом (задания 1-24) по спецификации ЕГЭ-2021 по русскому языку, - рассказали в Рособрнадзоре. - ВЭ по математике в 2021 году будет состоять из отдельных заданий по спецификации ЕГЭ 2021 года по математике базового уровня.

До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты заданий Государственного выпускного экзамена для выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, будут опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.