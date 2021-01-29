ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать доступ к интернет-ресурсам, призывающим к участию в незаконных массовых мероприятиях. Кроме того, ведомство напомнило об ответственности за участие в этих акциях, а также за привлечение к участию в них детей.

Как сообщает Генпрокуратура, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию 30 и 31 января 2021 г. в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением закона, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой города Москвы вынесены предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий.

Кроме того, Генеральной прокуратурой внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В ведомстве предупреждают, что, если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в такую противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьями 150 и 151.2 УК РФ. Все эти составы подразумевают реальные сроки заключения, причем, не малые.

Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ. Тут спектр наказаний широк: штраф, обязательные работы или арест.