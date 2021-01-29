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29.01.2021 17:18
Рубрика: Общество

В Китае найдены следы исчезнувшей империи Наньчжао

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае археологи нашли монументальные свидетельства существования одной из самых могущественных империй в истории Китая. Так, найдены остатки величественного храмового комплекса средневековой империи Наньчжао.

Фото: Dafna Gazit, the Israel Antiquities Authority
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Об открытии рассказало издание The Independent. О могуществе империи Наньчжао исследователям хорошо известно из многочисленных письменных источников. Однако до наших дней дошло совсем немного зданий этого государства. Новое открытие позволит археологам раскрыть секреты давно потерянной средневековой империи.

Оно было совершено на юго-западе страны. Там были обнаружены руины столицы исчезнувшего королевства, армии которого захватили огромные территории в Юго-Восточной Азии. В частности, археологи уже раскопали один из крупнейших средневековых буддийских монастырей, когда-либо найденных в мире. А артефакты, обнаруженные при его раскопках, позволяют предположить, что он использовался в качестве последнего священного места упокоения некоторых правителей империи Наньчжао.

Этот монастырь представлял собой огромный комплекс, состоявший как минимум из 14-ти зданий. Предполагается, что все они были возведены по приказам представителей правящей династии. Сам объект расположен недалеко от города Дали, в китайской провинции Юньнань. Предварительный анализ показал, что монастырь, вероятно, был построен в середине-конце IX века - вскоре после расцвета империи.

Удивительно, но это давно забытое государство сыграло важную роль в мировой истории, ведь оно захватило обширные территории. Под властью этой империи находились современные Вьетнам, Мьянма, Лаос и Таиланд, а также части современных китайских провинций Гуйчжоу и Сычуань.

На протяжении нескольких столетий именно Наньчжао поддерживало баланс сил между двумя величайшими империями Восточной Азии раннего средневековья - Китаем и Тибетом. Войска этой империи участвовали в ряде крупнейших сражений в мире.

Ученые подчеркивают, что в тот период времени армии азиатских государств были просто огромными. По количеству воинов они намного превосходили армии европейских стран. В то время азиатские империи устроили настоящую гонку вооружений. Есть мнение, что армия Наньчжао могла достигать шести миллионов человек, причем около миллиона из них состояли в элитных подразделениях босоногих солдат.

Фото: iStock
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По мнению археологов, в раскопанном монастыре проживали сотни средневековых буддийских монахов. Вероятно, они тоже играли важную роль в поддержке военных кампаний империи. Удивительно и то, что хотя империи Наньчжао удалось завоевать громадную территорию, новое археологическое открытие является первым в своем роде. Ранее исследователи не находили крупных комплексов этой империи.

При раскопках в монастыре были найдены тысячи различных артефактов. По всей видимости, здесь хранились самые важные священные реликвии буддизма. На это указывает, например, найденная табличка с текстом. Надпись гласит о том, что в монастыре хранилась буддийская реликвия, связанная с императорским домом.

Также на территории комплекса были найдены остатки мастерских - здесь имелись собственные печи для обжига плитки и кирпича, производили керамику и обрабатывали металлы. Кроме того, археологи обнаружили в монастыре свидетельства того, что здесь хранились погребальные урны. Есть мнение, что эти урны содержали кремированные останки некоторых императоров Наньчжао.

Другие надписи, найденные при раскопках, повествуют о том, что монастырь был построен набожным буддийским правителем Наньчжао, человеком по имени Махараджа Мэн Луншун. У него было множество титулов, в том числе "Великий король", "Владыка Бирмы", "Носитель Знамени Победы Будды" и другие. Интересно, что сохранилось изображение этого монарха в средневековой иллюстрированной рукописи возрастом 1100 лет, оно находится в музее в Японии.

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