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29.01.2021 04:05
Рубрика: Общество

Инфекционист назвал общие для ОРВИ и COVID-19 симптомы

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил, как проявляются ОРВИ и COVID-19. Есть ли у них общие симптомы?

Фото: iStock
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Первое, что стоит помнить - вирусы поражают дыхательную систему. В зависимости от возбудителя страдает или нос, или горло, или легкие человека. Проявлений ОРВИ множество. Основные - это насморк, боль в горле и кашель. "При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и легкие", - сказал медик в эфире радио Sputnik. По словам Вознесенского, может быть и першение в горле.

Еще один важный момент - степень интоксикации организма. Головная боль, ломота в теле, повышение температуры также свидетельствуют о воспалительном процессе. Человек не сможет сам определить, что у него - парагрипп, аденовирусная инфекция или все-таки COVID-19. "Чтобы поставить правильный диагноз, нужны лабораторные исследования", - подытожил врач.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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