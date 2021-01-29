Инфекционист назвал общие для ОРВИ и COVID-19 симптомы

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский напомнил, как проявляются ОРВИ и COVID-19. Есть ли у них общие симптомы?

Первое, что стоит помнить - вирусы поражают дыхательную систему. В зависимости от возбудителя страдает или нос, или горло, или легкие человека. Проявлений ОРВИ множество. Основные - это насморк, боль в горле и кашель. "При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и легкие", - сказал медик в эфире радио Sputnik. По словам Вознесенского, может быть и першение в горле.

Еще один важный момент - степень интоксикации организма. Головная боль, ломота в теле, повышение температуры также свидетельствуют о воспалительном процессе. Человек не сможет сам определить, что у него - парагрипп, аденовирусная инфекция или все-таки COVID-19. "Чтобы поставить правильный диагноз, нужны лабораторные исследования", - подытожил врач.