Найденная в Израиле ткань подтвердила истину библейских текстов

В Израиле археологи впервые обнаружили ткань, окрашенную в королевский пурпур и датируемую временами правления царей Давида и Соломона. Эта находка подтверждает истину библейских текстов.

Исследование Тель-Авивского университета опубликовано в журнале PLoS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые изучили древние цветные ткани, найденные в долине Тимна, районе древнего производства меди на юге Израиля.

Работа заняла несколько лет. Исследователи были удивлены, обнаружив остатки ткани и волокна шерсти, окрашенные в королевский пурпур. Радиоуглеродное датирование показало, что эти артефакты были созданы около 1000 года до нашей эры. Это соответствует периодам правления в Иерусалиме царей Давида и Соломона, описанным в библейских текстах.

Данное обстоятельство привлекло повышенное внимание, поскольку археологи впервые получили прямое свидетельство того, что было описано в Библии. Например, Песнь песней Соломона, это книга, входящая в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета, дает такое описание: "Царь Соломон сделал для себя паланкин, он сделал его из ливанского дерева. Стойки его он сделал из серебра, а основание - из золота. Сидение его обито пурпурной тканью, изнутри он украшен с любовью".

Иными словами, в древнем библейском тексте описывается королевский пурпур - краситель, который очень дорого ценился в те времена. Это известно из письменных источников, но до сих пор прямого археологического подтверждения использования пурпура в тот период времени у исследователей не было.

Этот краситель получали из определенных видов моллюсков, обитавших в Средиземном море. От Тимны до этого моря - более 300 км. Несмотря на такое расстояние, пурпур часто упоминается в Библии и появляется в различных еврейских и христианских контекстах. И вот впервые обнаружены ткани железного века, окрашенные в пурпурный цвет, причем впервые не только в Израиле, но и во всем Южном Леванте.

"Это очень захватывающее и важное открытие, - говорит доктор Наама Сукеник из Управления древностей Израиля. - Это первый известный фрагмент ткани времен Давида и Соломона, который окрашен престижной пурпурной краской. В древности пурпурный наряд ассоциировался с аристократией, священниками и, конечно же, с королевской семьей. Его великолепный вид и тот факт, что он не выцветает, а также сложность производства красителя, который в ничтожных количествах содержится в теле моллюсков, - все это делало его самым ценным из красителей, которые часто были дороже золота".

До нового открытия в распоряжении археологов были другие свидетельства использования пурпура: фрагменты раковин моллюсков и черепки с пятнами краски. Но это лишь косвенно подтверждало факт существования "пурпурной индустрии" в железном веке. Теперь же у ученых имеется ткань, которая, вероятно, принадлежала представителю высшего сословия, местной элиты. Простому человеку такая ткань была не по карману.

Между тем, ткань была найдена в… груде отходов на так называемом холме рабов. Так называлось крупнейшее место выплавки меди в долине Тимна. Оно было заполнено грудами промышленных отходов, в том числе шлака из плавильных печей. В одной из этих куч и были обнаружены три обрывка цветной ткани.

"Мы также считаем, что нам удалось идентифицировать метод двойного окрашивания одного из фрагментов, - говорит Сукеник. - В этом случае два вида моллюсков подвергались сложной обработке для получения красителя. Кстати, эта технология была описана римским историком Плинием Старшим в I веке нашей эры. Краска, которую производили таким методом, считалась самой престижной".