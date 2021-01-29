Найденная в Израиле ткань подтвердила истину библейских текстов

Новости

Из России в Финляндию вылетел первый регулярный борт с начала пандемии 16:33
Мишустин поддержал идею развития инфраструктуры для агротуризма 16:12
Чернышенко: Число бюджетных мест для ИТ-студентов вырастет до 80 тысяч 16:03
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 16:03
Посольство разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур в условиях COVID-19 15:41
В Петербурге уменьшат число коек для больных с COVID-19 15:34
Шойгу: Лановой олицетворял своим творчеством лучшие черты офицерства 15:14
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 15:11
Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер лишился еще одной роли 15:04
В Казани подготовят специалистов по выращиванию искусственного мяса 14:57
Минпросвещения не планирует сдвигать начало учебного года 14:50
Видео: Работники крупной уральской компании станцевали в поддержку президента РФ 14:50
В Ленобласти жителям предложили складировать мусор в индивидуальных баках 14:44
Партия пенсионеров пойдет на выборы в заксобрания 32 регионов РФ 14:39
Путин заявил о непростой ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке 14:37
В Подмосковье отметили 195-летие со дня рождения Салтыкова-Щедрина 14:20
На ТТК построят новый съезд в "Москву-Сити" 14:15
Видео: сын Джеймса Гандольфини в роли молодого Тони Сопрано 14:10
Песков заявил об отсутствии на повестке вопроса о вхождении Донбасса в РФ 14:05
С 15 марта "Стриж" из Москвы в Петербург будет уходить с Киевского вокзала 14:04
Песков: Путин был поклонником гражданской позиции Ланового 13:49
Умерла лауреатка "Оскара", актриса Сисели Тайсон 13:46
Щекутьев избран генеральным секретарем Федерации бокса России 13:45
Победитель "Евровидения" Александр Рыбак исполнил песню "Короля и Шута" 13:37
В московском метро появятся сине-белые поезда 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 16:01
Рубрика: Общество

Найденная в Израиле ткань подтвердила истину библейских текстов

Текст: Денис Передельский
Фото: Dafna Gazit, the Israel Antiquities Authority Фото: Dafna Gazit, the Israel Antiquities Authority
Фото: Dafna Gazit, the Israel Antiquities Authority

В Израиле археологи впервые обнаружили ткань, окрашенную в королевский пурпур и датируемую временами правления царей Давида и Соломона. Эта находка подтверждает истину библейских текстов.

Фото: Denis Gliksman, Inrap
Уникальный набор миниатюр найден в древней гробнице во Франции

Исследование Тель-Авивского университета опубликовано в журнале PLoS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые изучили древние цветные ткани, найденные в долине Тимна, районе древнего производства меди на юге Израиля.

Работа заняла несколько лет. Исследователи были удивлены, обнаружив остатки ткани и волокна шерсти, окрашенные в королевский пурпур. Радиоуглеродное датирование показало, что эти артефакты были созданы около 1000 года до нашей эры. Это соответствует периодам правления в Иерусалиме царей Давида и Соломона, описанным в библейских текстах.

Данное обстоятельство привлекло повышенное внимание, поскольку археологи впервые получили прямое свидетельство того, что было описано в Библии. Например, Песнь песней Соломона, это книга, входящая в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета, дает такое описание: "Царь Соломон сделал для себя паланкин, он сделал его из ливанского дерева. Стойки его он сделал из серебра, а основание - из золота. Сидение его обито пурпурной тканью, изнутри он украшен с любовью".

Иными словами, в древнем библейском тексте описывается королевский пурпур - краситель, который очень дорого ценился в те времена. Это известно из письменных источников, но до сих пор прямого археологического подтверждения использования пурпура в тот период времени у исследователей не было.

Этот краситель получали из определенных видов моллюсков, обитавших в Средиземном море. От Тимны до этого моря - более 300 км. Несмотря на такое расстояние, пурпур часто упоминается в Библии и появляется в различных еврейских и христианских контекстах. И вот впервые обнаружены ткани железного века, окрашенные в пурпурный цвет, причем впервые не только в Израиле, но и во всем Южном Леванте.

Фото: Iris Groman-Yaroslavsky / sciencenews.org
Камень из пещеры в Израиле оказался древнейшим шлифовочным орудием

"Это очень захватывающее и важное открытие, - говорит доктор Наама Сукеник из Управления древностей Израиля. - Это первый известный фрагмент ткани времен Давида и Соломона, который окрашен престижной пурпурной краской. В древности пурпурный наряд ассоциировался с аристократией, священниками и, конечно же, с королевской семьей. Его великолепный вид и тот факт, что он не выцветает, а также сложность производства красителя, который в ничтожных количествах содержится в теле моллюсков, - все это делало его самым ценным из красителей, которые часто были дороже золота".

До нового открытия в распоряжении археологов были другие свидетельства использования пурпура: фрагменты раковин моллюсков и черепки с пятнами краски. Но это лишь косвенно подтверждало факт существования "пурпурной индустрии" в железном веке. Теперь же у ученых имеется ткань, которая, вероятно, принадлежала представителю высшего сословия, местной элиты. Простому человеку такая ткань была не по карману.

Между тем, ткань была найдена в… груде отходов на так называемом холме рабов. Так называлось крупнейшее место выплавки меди в долине Тимна. Оно было заполнено грудами промышленных отходов, в том числе шлака из плавильных печей. В одной из этих куч и были обнаружены три обрывка цветной ткани.

"Мы также считаем, что нам удалось идентифицировать метод двойного окрашивания одного из фрагментов, - говорит Сукеник. - В этом случае два вида моллюсков подвергались сложной обработке для получения красителя. Кстати, эта технология была описана римским историком Плинием Старшим в I веке нашей эры. Краска, которую производили таким методом, считалась самой престижной".

Общество Наука Общество История Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Израиль

Главное сегодня

Умер Василий Лановой
Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
В Минздраве назвали сроки переломного момента в борьбе с COVID-19
Песков заявил об отсутствии на повестке вопроса о вхождении Донбасса в РФ
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут серийно поставляться с 2022 года
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна