Йоко Оно в 87 лет запускает новый музыкальный канал

Вдова Джона Леннона всегда была женщиной очень деятельной. Авангардная японская художница писала картины, организовывала выставки, придумывала акции и хэппенинги. Причем, в 70-е делала это уже вместе с легендарным битлом. Благодаря мужу-музыканту, она и сама стала писать песни. И некоторые из них попали и в мировые хит-парады: Every Man Has a Woman, Who Loves Him, Give Me Something или Kiss, Kiss, Kiss... Но теперь Йоко Оно удивила еще больше!

В 90-е и нулевые Йоко Оно записывала уже сольные альбомы, выпускала сборники песен Джона Леннона, которые охотно перепевали все новые рок-звезды: Peaches, Porcupine Tree, The Flaming Leaps и Cat Power.

А еще - организовывала выставки живописи, инсталляций и фотографий. Колесила с ними по миру. Приезжала и в Россию, но интервью давать отказалась, хотя обозреватель "РГ" старался договориться об этом с ее менеджерами. А 13 февраля Йоко Оно - музыканту, художнице, продюсеру, экспериментатору в разных жанрах искусств исполняется 88 лет. И теперь она уже решила впервые запустить и собственный музыкальный канал на пору с продюсером Дженой Хендрикс. Об этом сообщает американский журнал Rolling Stones.

Новый музыкальный канал назван Coda Collection - в честь мультимедийной компании, основанной Йоко Оно и Дженой Хендрикс совместно с Джимом Спинелло, Джоном Макдермоттом и Джонасом Хербсманом. Первый эфир состоится уже 18 февраля 2021 года. На Coda Collection будут транслироваться редкие записи концертов и новые документальные фильмы.

Здесь, в частности, состоятся стриминговые премьеры фильмов-концертов Music, Money, Madness... Jimi Hendrix in Maui, The Rolling Stones on the Air, Johnny Cash at San Quentin и Miranda Lambert: Revolution Live by Candlelight.

На Coda Collection покажут и недавние выступления групп Jane's Addiction и Stone Temple Pilots. Стоимость подписки на канал не велика - 4.99 доллара в месяц. Пока не сообщается о том, можно ли подписаться на Coda Collection за пределами США, в частности, в Европе и России.

Прямая речь

Йоко Оно, музыкант, художник, создатель нового канала:

- Джон (Леннон, - Прим. Ред.) всегда был впереди всех в музыке и культуре. И Coda Collection станет для меломанов новым способом взаимодействия на более глубоком уровне.