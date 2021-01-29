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29.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

К весне рубль может укрепиться после неудачной зимы

Текст: Георгий Панин
За январь цена нефти сорта Brent повысилась более чем на 10 процентов, превысив отметку в 55 долларов за баррель. Но рубль проигнорировал хорошие новости с нефтяного рынка и снизился на 2,8 процента к доллару и на 1,6 процента к евро.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", рассказала, что ждать российской валюте в феврале:

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- Несмотря на то, что январь не внушал большого оптимизма, мы несколько более оптимистичны в отношении событий, которые произойдут в феврале.

Так, мы считаем, что администрация Байдена пока отложит тему антироссийских санкций. И это может повлиять на курс рубля положительно. Для нового президента США необходимо зарабатывать очки на международной арене. И в этом контексте для Байдена куда важнее продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его срок действия истекал 5 февраля.

В то же время санкционная тема останется актуальной в течение всего февраля и будет представлять для рубля достаточно высокий риск. Санкции, даже если будут введены по инициативе Конгресса США, вряд ли затронут инвесторов в российский госдолг. Но неопределенность относительно этой темы может оказывать на курс рубля давление.

Февраль - традиционное время публикации статистики за прошлый год, подведения прошлых итогов и прогнозов на текущий год. Так, уже 1 февраля Росстат опубликует первую оценку российского ВВП по итогам 4 квартала 2020 года и всего 2020 года. Уже ясно, что в прошлом году ВВП РФ вышел в минус. Но предварительные экспертные оценки темпов падения валового внутреннего продукта разнятся - от 3,5 до 5 процентов.

Напомним, что по итогам девяти месяцев 2020 года российский ВВП снизился на 3,5 процента в годовом исчислении. Однако 4 квартал, вероятно, был наиболее удачным за все время кризиса. Например, промышленное производство в России, по данным Росстата, в декабре выросло на 10,5 процента по сравнению с ноябрем. Улучшение динамики ВВП в 4 квартале 2020 года может способствовать краткосрочному укреплению рубля.

Новости, связанные с пандемией коронавируса, на первый взгляд, не вызывают оптимизма, так как в Европе все еще продолжаются локдауны. Однако с начала этого года в мире началась массовая вакцинация против "ковида", а в России вакцинация идет еще с декабря прошлого года.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В то же время существует определенная осторожность относительно темпов восстановления мировой экономики. Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что восстановление экономической активности в США происходит медленнее, чем ожидалось. Все это может негативно влиять на нефтяной рынок и курс рубля.

С 1 февраля Россия и Казахстан, по принятому ОПЕК+ решению, увеличат добычу нефти в общей сложности на 75 тысяч баррелей в сутки. Другие участники ОПЕК+ продолжат сокращать добычу. Небольшое увеличение добычи нефти Россией не должно изменить общую картину регулирования рынка с помощью сделки ОПЕК+.

Но зато поможет России постепенно увеличить производство нефти, а значит, положительно повлияет на динамику ВВП и промышленного производства в 1 квартале 2021 года. И если на нефтяном рынке не произойдет каких-либо неожиданных неприятных сюрпризов, то цены продолжат расти. А рубль при стабильном нефтяном рынке сможет краткосрочно укрепиться.

В связи с этим в феврале мы ожидаем курс доллара в коридоре 72-78 рублей, а курс евро в диапазоне 88-95 рублей.

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