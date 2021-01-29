Как стать видеоблогером и сколько это стоит

Аналитики AliExpress выяснили, что в 2020 году россияне решили стать видеоблогерами - объем оборота товаров, необходимых для записи видео- и аудиоматериалов, значительно вырос.

По просьбе RG Digital эксперты AliExpess подсчитали, сколько стоит "набор начинающего видеоблогера" и что в него входит. По их словам, комплект стоимостью 2650 рублей включает в себя (помимо уже имеющегося у пользователя смартфона):

- кольцевую лампу;

- микрофон-петличку;

- портативный фон для съемки.

Есть комплекты и подороже. За пять тысяч рублей можно купить профессиональный портативный софтбокс, кольцевую лампу, фон и микрофон. Отмечается, что продажи ламп на AliExpress выросли на 80 процентов, микрофонов - на 70 процентов.