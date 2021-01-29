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29.01.2021 22:24
Рубрика: В мире

Канадцев лишили доступа к курортным странам

Текст: Юрий Когалов

В ближайшие три месяца канадцам будет очень сложно попасть в теплые края. По просьбе правительства канадские авиакомпании Air Canada, WestJet, Sunwing и Air Transat согласились отменить с 31 января и по 30 апреля все рейсы в курортные страны. Речь идет о Мексике и странах Карибского бассейна, которые чаще всего выбирают канадцы для зимнего отдыха.

Фото: AP Photo/Lynne Sladky
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Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, новые мутации коронавируса представляют "реальный вызов", поэтому власти предпринимают дополнительные меры, чтобы защитить население. "Учитывая проблемы, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся, мы все согласны с тем, что сейчас просто не время летать отдыхать", - отметил Трюдо. По его словам, все отпуска за границей необходимо отложить до лучших времен.

Канадский премьер также объявил о новых требованиях к ПЦР-тесту, который должны проходить в аэропортах все прибывающие в Канаду. В ожидании результатов анализа - на это уходит обычно три дня - путешественники теперь обязаны находиться на карантине в отеле. И жить они там будут за свой счет. По мнению Трюдо, это будет стоить каждому туристу более двух тысяч долларов.

"Те, у кого результаты анализов отрицательные, смогут провести остаток карантина дома", - отметил премьер. Инфицированных, естественно, отправят в больницу, чтобы выяснить, какой вариант коронавируса подхватил путешественник и не представляет ли он большую опасность, чем тот штамм, что уже гуляет по стране.

Новые ограничения вводятся в Канаде после того, как в течение нескольких недель правительство призывало людей не совершать несущественные поездки за пределы страны. Трюдо предупреждал, что в любой момент может ужесточить правила, и это создаст проблемы тем, кто в это время будет за границей. Так и получилось. Теперь авиакомпаниям придется организовывать вывозные рейсы, чтобы вернуть отдыхающих домой, передает Global News.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

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