Кончаловский: Нужно, чтобы останавливался глаз, а потом возникало чувство

Не подходить к делу формально - с таким призывом обратился председатель творческого совета Российского военно-исторического общества (РВИО), известный режиссер Андрей Кончаловский к скульпторам и художникам, принимающим участие в конкурсе на архитектурно-художественное решение стелы "Город трудовой доблести".

Напомним, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны звания "Город трудовой доблести" "в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Был объявлен конкурс, в котором приняли участие известные мастера, а также начинающие архитекторы и скульпторы со всей страны. Они представили 20 вариантов скульптурной композиции. РВИО объявило народное голосование, которое длилось неделю. Решение о выборе лучших вариантов должны были принять на заседании Творческого совета РВИО, но, по мнению его членов, проекты нуждаются в доработке.

"Сегодняшнего человека, который идет по городу, вряд ли взволнует до глубины души такое произведение, которое не останавливает его внимание художественно, не вызывает у него эмоционального ответа. <...> Нужно, чтобы останавливался глаз, а потом возникало чувство", - выразил свои пожелания скульпторам Андрей Кончаловский.

Творческий совет дал рекомендации авторам доработать несколько представленных проектов с привязкой к местам их предполагаемой установки.

"Дискуссия показала, что требуется дальнейшая работа. Высказывались полярные мнения относительно того, должен ли это быть некий универсальный масштабируемый объект, либо необходимо разрабатывать для каждого города собственную концепцию и конструкцию. Мы решили, что каждый член творческого совета выберет три самых интересных проекта, из которых можно было бы взять какие-то наиболее яркие и интересные детали, чтобы в дальнейшем продолжить это обсуждение, поскольку мнение совета не было единодушным", - добавил председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

В планах РВИО еще два конкурса. Первый будет объявлен 1 февраля по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" будет построен на берегу Чудского озера, где в 1242 году состоялось Ледовое побоище.

В ближайшее время также начнется прием заявок на проект мемориала в Самаре, посвященного генералам - участникам Великой Отечественной войны, родившимся или похороненным на территории Самарской (Куйбышевской) области.

"Мы провели большую поисковую и исследовательскую работу, установили, что на территории Самарского региона родилось 95 участников Великой Отечественной войны, получивших высшие звания командного состава Вооруженных сил. Еще более 80 высших офицеров-фронтовиков, родившихся в других областях, похоронены в самарской земле. Это во всех смыслах выдающиеся и великие люди", - отметил член Центрального Совета РВИО Александр Хинштейн.

К слову, как подчеркнул помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский за несколько минувших лет обществом было установлено больше трех тысяч мемориальных досок. "В первую очередь, это мемориальные доски Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы на тех местах, где они учились - школах, профессиональных училищах по всей стране. Кроме того, установлено 48 так называемых "типовых" мемориальных памятников, в основном, на местах массовых захоронений солдат и офицеров Великой Отечественной войны, 148 бюстов, 130 бронзовых монументальных памятников, в том числе, Ржевский мемориал Советскому солдату, монумент князю Владимиру на Боровицкой площади, серия памятников героям Первой мировой войны", - сказал он.

Справка "РГ"

Почётное звание "Город трудовой доблести" Российской Федерации, установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года. Присваивается городам Российской Федерации, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

Согласно указу президента РФ, звание присвоено Екатеринбургу, Боровичам, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.