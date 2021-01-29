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29.01.2021 21:37
Рубрика: Экономика

Крупнейший пенсионный фонд в мире отказался от вложений в нефть и газ

Текст: Сергей Тихонов
Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) избавился от всех активов, связанных с нефтью и газом, сообщает Bloomberg.
Генеральный директор Norges Bank Investment Management (NBIM) Ингве Слингстад. Фото: REUTERS/Cornelius Poppe/NTB Scanpix Генеральный директор Norges Bank Investment Management (NBIM) Ингве Слингстад. Фото: REUTERS/Cornelius Poppe/NTB Scanpix
Генеральный директор Norges Bank Investment Management (NBIM) Ингве Слингстад. Фото: REUTERS/Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Решение не было неожиданным, о его возможности говорилось еще в 2017 году. Оно было принято, несмотря на то, что по итогам 2020 года Фонд заработал 122 миллиарда, и это стало вторым результатом за всю его историю. В Фонде отказ объясняют тем, что акции нефтегазовых компаний за прошедший год принесли убыток в 10 млрд долларов. Кроме того, его представители неоднократно подчеркивали, что связывают будущее с развитием альтернативной энергетики.

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Абсолютно не оспаривая последнее утверждение, стоит учесть, что сам NBIM был только инвестором норвежских нефтегазовых проектах. Его целью было получить максимальную доходность за предельно короткий срок и желательно без рисков. При этом свой гигантский капитал Фонд заработал именно на нефтегазовой отрасли.

"Если Норвегия и прочие сторонники зеленой повестки откажутся добывать нефть и газ, я буду только рад, это позволит России избавиться от конкуренции на мировом рынке, - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. - И дело здесь сосем не в развитости экономики Норвегии. Если оценить, сколько нефтегазовая отрасль приносит дохода на каждого жителя страны, то окажется, что Норвегия намного более зависимая от углеводородов страна, нежели Россия".

По мнению эксперта, решение NBIM - не более чем попытка вписаться в политическую конъюнктуру. Подобно тому, как норвежская компания Statoil сменила название на Equinor, чтобы в нем не упоминалось о нефти, продолжает зарабатывать на ее добыче. Чтобы убедится в этом достаточно посмотреть отчетность компании - сколько она получает от нефти и газа, а сколько от ВИЭ, которые планирует развивать.

Статистика подтверждает слова эксперта. Известно, что по итогам кризисного 2020 года Норвегия увеличила добычу углеводородов на 6% по сравнению с 2019 годом. Страна, которая периодически заявляет о конце эры углеводородов, в 2021 году собирается наращивать производство. Ожидается, что оно вырастет на 300 тыс. баррелей в сутки и достигнет 2 млн баррелей.

"Отказ от нефтегазовых активов более правильно воспринимать как политический шаг, направленный на поддержку декларируемой энергетической трансформации", - говорит руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве России Александр Курдин. По его мнению, в противном случае политика норвежских властей выглядела бы двояко. Они выбрали вариант отказа от нефти и газа, но это вряд ли связано с соображениями исключительно инвестиционного характера.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Константин Симонов считает, что "зеленая энергетика" - субсидии на нее и различные льготы, предоставляемые на ее развитие в разных странах Европы, стали хорошим способом для преумножения капитала. Платить за это пришлось нефтегазовым компаниям и простым потребителям. "Не уверен, что NBIM окончательно отказались от вложений в отрасль, просто сейчас подобное заявление прозвучало своевременно. Они могут изменить свою позицию, как только станет другим рынок, и их аргументы будут звучать не менее убедительно", - сказал Симонов.

С этим согласен аналитик "Финам" Алексей Калачев, он считает, что современная "зелёная" повестка стимулирует инвестиционные фонды отказываться от вложений в акции компаний с большим углеродным следом. Многие принимают декларации по этому поводу. В случае с NBIM - это был крупнейший инвестор в растущие активы. Если он действительно уйдет, то это не останется незаметным для отрасли.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Норвегия

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