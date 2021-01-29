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Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 12:38
Рубрика: Общество

Лановой называл "Бессмертный полк" великой памятью великого поколения

На 88-м году жизни не стало Василия Ланового. До последнего, несмотря на пандемию, народный артист СССР выходил на сцену, преподавал. "Российская газета" вспоминает интервью с артистом о еще одной важной части его жизни - движении "Бессмертный полк". "Великое движение родилось без указаний сверху, а в самой что ни на есть народной гуще", - отмечал Лановой.

У "Бессмертного полка" командиров нет

Текст: Александр Емельяненков
Шествие колонн "Бессмертного полка" по центральным улицам городов и поселков в День Победы стало новой традицией в России, подхвачено нашими соотечественниками в странах антигитлеровской коалиции и обретает все новых сторонников по всему миру. Как защитить искренние чувства людей, их порыв и благодарную память от всего наносного, конъюнктурного, заорганизованного, что чуждо самой сути "Бессмертного полка"? Об этом в беседе с обозревателем "Российской газеты" рассуждает народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой - один из инициаторов и неизменный участник такой акции в Москве.

Каким правилам - писаным или неписаным - нужно следовать, организуя акции "Бессмертного полка" в России и за ее пределами? И как защитить это народное движение от желающих его возглавить?

Василий Лановой: Это важный и одновременно сложный вопрос. Надо делать все, чтобы люди с чистыми сердцами и помыслами были в рядах организаторов "Бессмертного полка". Тут не место беспозвоночным, которые рассуждают: вот сдали бы Ленинград - и людей сохранили.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В одном из самых древних сел России пройдет акция "Бессмертный полк"

Это с одной стороны. А с другой - надо дистанцироваться от тех, кто использует народное движение для саморекламы, для того, чтобы выдвинуться, получить должность, сделать себе биографию. Мы мириться с этим не будем. Тут никаких иллюзий возникать не должно, кто бы и какими заслугами при этом ни кичился...

А насколько этичны, с вашей точки зрения, споры о том, где впервые прошла колонна с портретами фронтовиков, кто и когда дал движению имя и современный размах и благодаря кому "Бессмертный полк" впервые прошел по Красной площади?

Василий Лановой: Я, как вы понимаете, не патентное бюро. И выскажу только свое личное мнение. И по мне вопрос об авторстве гражданской инициативы под названием "Бессмертный полк" - это вопрос от лукавого. Слава богу, великое движение родилось. Родилось без указаний сверху, а в самой что ни на есть народной гуще. И не в одном каком-то городе, а в разных местах, везде по-своему, в разные годы, но с одним общим порывом - сохранить память о тех, кто одолел врага и защитил нашу землю. Это великая память великого поколения - так "Бессмертный полк" и надо понимать.

Ветераны войны много лет встречались 9 Мая с друзьями-однополчанами в Москве и Ленинграде. В сквер у Большого театра и Парк имени Горького приносили штендеры с названиями полков, дивизий, портреты своих товарищей. А спустя время там же стали собираться и собираются до сих пор их дети и внуки. В Тюмени, Новосибирске, в других местах горожане с портретами фронтовиков шли в День Победы к Вечному огню. А уже потом широкий отклик получила инициатива томичей под нынешним названием "Бессмертный полк".

Мы сами не забываем о тех, кто победил фашизм, и не даем забыть другим

Делить лавры в этом деле считаете неуместным?

Василий Лановой: Абсолютно! А тем более заявлять: "Я - самый первый или главный над всеми". Ничего этого не должно быть. Какое авторское право, если дело касается общей памяти целого поколения?! За Победу уплачена невероятно высокая цена. И тут уже не до частностей, а только понятие Родина, Россия, ее история и судьба. В "Бессмертном полку" все рядовые.

В 2007 году житель Тюмени Геннадий Иванов обратился через газету к землякам с призывом выйти на празднование Дня Победы с фотографиями родственников-фронтовиков. На его призыв откликнулись, акция получила название "Парад Победителей". Через два года такие парады состоялись более чем в 20 регионах нашей страны. В Москве в 2010 и 2011 годах на Поклонной горе провели акцию "Герои Победы - наши прадеды, деды!", на которую собрались с портретами своих дедов и прадедов московские школьники вместе с родителями.

"Бессмертный полк" пройдет в 22 городах США
"Бессмертный полк" пройдет по 37 болгарским городам

Сегодня Геннадий Иванов - сопредседатель Общероссийского движения "Бессмертный полк России". Но в генералы над всеми себя не производил. Память о тех людях, которая идет от сердца, - вот кто руководитель этого всего. И в России, и в других странах, где проходят шествия "Бессмертного полка".

Мы сами не забываем о тех, кто победил фашизм, и не даем забыть другим. На этом святом деле, как я уже сказал, никто не должен зарабатывать. Никакого навара - денежного или иного - не должно быть. Если на этом станут зарабатывать, все неизбежно умрет. Ничего и никому лично. Все принадлежит "Бессмертному полку". А хозяин - Память.

Личное

Как это было в семье Лановых

Двоих сыновей я водил в Парк культуры имени Горького, где собирались фронтовики, наверное, лет восемь. И мои мальчишки такого дня всегда ждали.

Для меня война началась на Украине, куда я из Москвы приехал к бабушке на каникулы 22 июня 41-го года. Мама собиралась приехать следом, но - увы. Три с половиной года в оккупации - никаких знаков от родителей: живы, нет...

Как я потом узнал, они работали на оборонном заводе. С первых дней войны вручную разливали в бутылки противотанковую жидкость. А это очень вредное производство. Мама, когда смогла приехать, чтобы забрать меня из-под Винницы, стала инвалидом первой группы, у папы - вторая группа. Но никто не ныл, на судьбу не жаловался. Кто-то здоровье, а миллионы людей жизни свои положили, чтобы разбить врага. Так считали мои родители, и так считаю я, что это наш, Лановых, вклад в Победу.

Служение этой памяти стало святым для меня. Когда предложили подключиться к организации шествия в Москве, я ни минуты не колебался.

Профессиональное

"Никто из этих людей не вернется живым"

В свое время Роман Кармен пригласил меня озвучивать документальный фильм "Неизвестная война". И там был эпизод - крупным планом панорама по лицам ленинградцев, добровольно записавшихся на фронт. Люди разных возрастов, в том числе женщины, девушки, матери. И слова, которые мне предстояло озвучить: "Вглядитесь в эти лица. Запомните их. Никто из этих людей не вернется живым..." Я несколько раз начинал и не мог закончить - слова, словно ком, застревали в горле и накатывались слезы...

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