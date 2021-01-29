Лукашенко: В день инаугурации готовилось покушение на депутатов

В день инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко готовилось покушение на депутатов, которые были приглашены на церемонию. Об этом, как передает БЕЛТА, рассказал сам Лукашенко на встрече со студентами БГУ.

Белорусский лидер напомнил, что в период избирательной кампании неоднократно предупреждал о возможных провокациях, нацеленных на дестабилизацию обстановки в стране. Очередное предупреждение от спецслужб он получил накануне дня инаугурации.

"Ко мне приходит председатель Комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами", - рассказал Лукашенко. По его словам, их автобус хотели забросать коктейлями Молотова. "А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить?" - поинтересовался президент.

Он также отметил, что будет защищать страну, чего бы это ему ни стоило. "Я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - заявил Лукашенко. Он напомнил, что Беларусь впервые стала независимым государством, а он стал ее первым президентом. "Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках - чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну", - подчеркнул Лукашенко. По его мнению, следующее поколение оценит это.

"Суверенитет - это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций. Вопрос вашего гражданского статуса. Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики", - заявил белорусский президент.