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29.01.2021 13:40
Рубрика: В мире

Лукашенко: В день инаугурации готовилось покушение на депутатов

Текст: Юрий Когалов

В день инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко готовилось покушение на депутатов, которые были приглашены на церемонию. Об этом, как передает БЕЛТА, рассказал сам Лукашенко на встрече со студентами БГУ.

Фото: БЕЛТА
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Белорусский лидер напомнил, что в период избирательной кампании неоднократно предупреждал о возможных провокациях, нацеленных на дестабилизацию обстановки в стране. Очередное предупреждение от спецслужб он получил накануне дня инаугурации.

"Ко мне приходит председатель Комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами", - рассказал Лукашенко. По его словам, их автобус хотели забросать коктейлями Молотова. "А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить?" - поинтересовался президент.

Он также отметил, что будет защищать страну, чего бы это ему ни стоило. "Я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - заявил Лукашенко. Он напомнил, что Беларусь впервые стала независимым государством, а он стал ее первым президентом. "Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках - чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну", - подчеркнул Лукашенко. По его мнению, следующее поколение оценит это.

"Суверенитет - это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций. Вопрос вашего гражданского статуса. Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики", - заявил белорусский президент.

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