Получен уникальный снимок места посадки астронавтов на Луне

Новости

Шесть вертолетов закупят для тушения лесных пожаров 18:01
В Коми наградили полицейского, который вывел жителей из горящего дома 18:01
Вильфанд предсказал сильный снегопад в Москве 18:00
Украина внесла пятерых российских артистов в "черный список" 17:51
СК Беларуси подтвердил задержание Тимы Белорусских с наркотиками 17:50
В Саратове возбудили дело о нарушении санитарных норм на незаконной акции 17:15
Более 6,6 тыс единиц вооружения и военной техники поступило в армию в 2020 году 17:10
ЦБ: Долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей 17:05
МВД просит домашнего ареста для фигурантов дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции 16:47
Елена Малышева назвала главную опасность коронавируса 16:40
Из России в Финляндию вылетел первый регулярный борт с начала пандемии 16:33
Мишустин поддержал идею развития инфраструктуры для агротуризма 16:12
Чернышенко: Число бюджетных мест для ИТ-студентов вырастет до 80 тысяч 16:03
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 16:03
Посольство разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур в условиях COVID-19 15:41
В Петербурге уменьшат число коек для больных с COVID-19 15:34
В Google назвали ошибкой ограничение на распространение гимна РФ в YouTube 15:27
Шойгу: Лановой олицетворял своим творчеством лучшие черты офицерства 15:14
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 15:11
Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер лишился еще одной роли 15:04
В Казани подготовят специалистов по выращиванию искусственного мяса 14:57
Минпросвещения не планирует сдвигать начало учебного года 14:50
Видео: Работники крупной уральской компании станцевали в поддержку президента РФ 14:50
В Ленобласти жителям предложили складировать мусор в индивидуальных баках 14:44
Партия пенсионеров пойдет на выборы в заксобрания 32 регионов РФ 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 16:43
Рубрика: Общество

Получен уникальный снимок места посадки астронавтов на Луне

Текст: Денис Передельский
Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI
Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI

Команда исследователей в рамках эксперимента, проведенного в обсерватории Грин-Бэнк (Green Bank) в Западной Виргинии, получила уникальный радиолокационный снимок поверхности Луны. На нем запечатлено место посадки американских астронавтов миссии "Аполлон-15".

Фото: Предоставлено Центром подготовки космонавтов
Астронавты отработали за бортом МКС почти 7 часов

Как сообщает Space.com, снимок был получен при помощи самого мощного телескопа, имеющегося в распоряжении обсерватории. Это была 100-метровая тарелка, которая уже много лет связана с радиолокационными передатчиками в Пуэрто-Рико и Калифорнии.

Исследование стартовало еще 10 лет назад, но только сейчас удалось добиться выдающегося результата. Ведь речь идет о свое рода части радионауки. Радиолокационная астрономия состоит из двух частей: сначала ученые создают радиолуч, который должен отразиться от какого-либо объекта. Затем они изучают сравнительно слабое эхо, которое возвращается, и расшифровывают его. Это позволяет воссоздавать поверхность, форму и местоположение объекта.

Исследователи ставят перед собой задачу создать мощный планетарный радар, который позволит дотягиваться до отдаленных от Земли объектов. Первый шаг на пути к этому сделан - радар уже дотягивается до околоземных объектов. В данном случае ученые использовали самый большой полностью управляемый радиотелескоп в мире, способный изучать объекты на 85 процентах неба.

Команда направила телескоп и установленный на нем радар на Луну. Место было выбрано не случайно. Луч был направлен на посадочную площадку миссии "Аполлон-15". Чтобы поймать отраженный сигнал, исследователи использовали антенны "системы очень длинных базовых линий" (VLBA).

В результате впервые с Земли удалось получить уникальное радиолокационное изображение Луны - места посадки астронавтов с его покатыми холмами и крутым кратером. Причем получить удалось изображение с высоким разрешением. Это открывает новые возможности в сфере использования подобных радаров.

Их можно будет применять для изучения, например, астероидов, пролетающих мимо Земли и вообще через нашу Солнечную систему. В большинстве случаев астрономы получают снимки, на которых астероиды выглядят размытыми пятнами. Но радиолокация позволит получать снимки высокой четкости.

Фото: iStock
Во льдах Антарктиды найдено вещество с Марса

"Сейчас мы просто думаем о том, что делать дальше, - говорит Тони Бизли, директор Национальной радиоастрономической обсерватории. - Есть несколько вариантов, но необходимо еще многое взвесить при принятии решения о том, как будет выглядеть система".

Развитие проекта пока сдерживает несовершенство технологий. На работу радиолокационной системы влияют два ключевых фактора - мощность передатчика и конкретная частота генерируемых им радиоволн. Демонстрационный прибор потребляет много мощности, но ее хватило лишь для того, чтобы дотянуться до Луны.

В перспективе же обсерватория Грин-Бэнк планирует создать передатчик, который будут потреблять в десятки или сотни раз больше энергии, чем демонстрационный прибор. При этом он должен быть более компактным и менее привередливым в эксплуатации, чем действующий радар. Создание такого прибора, возможно, позволит получать радиолокационные снимки объектов и из-за пределов Солнечной системы.

К слову, миссия "Аполлон-15" была запущена 26 июля 1971 года и ознаменовала собой начало эпохи самых сложных полетов на Луну кораблей с экипажем. Это была четвертая и самая продолжительная высадка людей на Луну. Командир экипажа Дэвид Скотт и пилот лунного модуля Джеймс Ирвин провели там почти трое суток.

Упор тогда был сделан на сбор геологических образцов. Кстати, в рамках этой миссии впервые был использован луноход для астронавтов. На этом лунном автомобиле экипаж проехал в общей сложности 27,9 км, собрал и доставил на Землю 77 кг образцов лунного грунта. За "Аполлоном-15" последовали еще две миссии с экипажем: "Аполлон-16" и "Аполлон-17".

Общество Наука Общество Космос Освоение Луны

Главное сегодня

Умер Василий Лановой
Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
В Минздраве назвали сроки переломного момента в борьбе с COVID-19
Песков заявил об отсутствии на повестке вопроса о вхождении Донбасса в РФ
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут серийно поставляться с 2022 года
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна