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29.01.2021 18:44
Рубрика: Культура

Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения ученице Сокурова

Текст: Сусанна Альперина
Марьяна Калмыкова - одна из учениц знаменитой Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова - сняла новый неигровой фильм. Он называется "Доазув/Граница". Калмыкова в нем - режиссер, автор сценария и один из операторов. Лента производства 2020-го года, продюсер - Хава Хазбиева. Как следует из названия, фильм рассказывает о границах. Внешних и внутренних - на примере территориального конфликта между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой 2018 года.

Обозреватель "РГ" не видела этот фильм, но его не увидят и остальные, потому что в распоряжении редакции оказался важный документ. А именно - отказ Министерства культуры о выдаче прокатного удостоверения картине, подписанный директором Департамента кинематографии ведомства Светланой Максимченко. В нем написано, что - цитата - "на основании подпункта "б" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, утверждённых постановления Правительства РФ от 27.02.2016 № 143, приказом Минкультуры России от 28.01.2021 № 104 (далее-приказ) принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Доазув/Граница" (режиссер Марьяна Калмыкова)". Согласно документу, фильм содержит материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности.

Фото: МТС ТВ
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По информации обозревателя "РГ", в центре внимания режиссёра - протестные акции со стороны граждан Республики Ингушетия, собравшихся возле здания Парламента для проведения мирного митинга, переросшего в столкновения с представителями правоохранительных органов. Основное требование граждан: отмена подписанного соглашения между главами Республик, законность которого может быть подтверждена только после проведения референдума. В фильме есть интервью (причем, имена людей не разглашаются), взятые режиссёром у родственников граждан, которые оказались арестованы властями, а также - у жертв конфликта. Есть и редкие архивные материалы, и репортажные кадры с места событий.

"РГ" обратилась в пресс-службу Министерства культуры за комментариями и получила следующий ответ: "Законодательством Российской Федерации определены случаи отказа в выдаче прокатного удостоверения. Картина не может содержать порнографию, пропагандировать терроризм и ксенофобию. Это как раз тот самый исключительный случай, когда фильм содержит материалы, направленные на возбуждение вражды и межнациональной розни".

Напомним, что Мастерская мэтра отечественного кинематографа Александра Сокурова была организована при Кабардино-Балкарском государственном университете, в Нальчике. Имя ее выпускницы Марьяны Калмыковой прозвучало на "Кинотавре" в 2014 году - в конкурсе короткометражных фильмов участвовала ее картина "Она ждет". Следующая работа Марьяны - 27-минутный фильм "Мы". "Доазув/Граница" - первый полнометражный документальный фильм Калмыковой.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Правительство Минкультуры Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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