Руководителям вузов предписано "организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки…".

Конечно, выход с дистанта будет проходить с учетом всех мер безопасности. Вот основные условия, при которых вузы смогут открыть двери для аудиторных занятий:

- возможность обработки рук антисептическими средствами на входе в вуз, в вестибюлях, вузовских кафе и столовых, в санузлах;

- всем входящим в здание университета - бесконтактный температурный контроль;

- студентам и другим посетителям с признаками инфекционных заболеваний вход запрещен;

- не реже 1 раза в 4 часа в учебное время и по окончании занятий - обработка всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, перил, столов) в местах общего пользования;

- маски и социальная дистанция;

- проветривание учебных помещений во время перерывов.

При этом все должны быть готовы сделать шаг назад и снова вернуться на дистанционный режим учебы - если эпидемиологическая ситуация ухудшится.