Новости

Володин назвал продление СНВ-3 наиболее важным законом за январь 10:27
Пермячка отсудила у больницы 500 тысяч рублей за неверный диагноз 10:17
Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварии с пешеходами 10:01
В США продаются три пары варежек, как у сенатора Сандерса 09:52
Проверить работу сердца можно будет в столичных магазинах и аптеках 09:49
На Байкале под лед провалились два автомобиля 09:46
На Алтае министр культуры с коллегами пострадали в ДТП на трассе 09:44
Ракова: Москва смогла создать полноценную систему медпомощи горожанам с коронавирусом 09:41
Продажи электромобилей в Финляндии увеличились на 124 процента 09:28
Движение на МЦД-2 восстановлено 09:28
В Башкирии перенесли начало выдачи "антиковидных паспортов" 09:25
Столичным школам разрешили открыть бассейны 09:24
Три очка Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" 09:23
Показания теплосчетчиков в Москве можно передавать онлайн 09:17
В Красноярском крае снежная лавина обрушилась на автотрассу 09:13
Finnair возобновляет рейсы между Хельсинки и Петербургом 09:07
Наталья Сергунина: Более 280 тысяч школьников Москвы прошли обучение в детских технопарках 09:04
В Бурятии школьники решили продать одноклассника в интернете 09:00
Документы онлайн можно будет подать в 135 вузов 08:57
"Вашингтон" без Овечкина продолжил побеждать 08:44
На МЦД-2 произошел сбой 08:37
Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой 08:35
В Москве начались исследования плазмы вакцинированных от коронавируса 08:33
Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анжелес" 08:18
На Камчатке больных COVID-19 начали лечить с помощью барокамеры 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 09:00
Рубрика: Общество

С 8 февраля вузы возвращаются к очному обучению

Текст: Мария Агранович
Дождались: "удаленке" - конец. Вузы, подведомственные Минобрнауки, возвращаются к обычной жизни и очному обучению. Такой приказ подписал министр Валерий Фальков. Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года. Так как это воскресенье, то уже 8 февраля, в понедельник, вузовские аудитории снова оживут. Но - с оговорками.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Руководителям вузов предписано "организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки…".

Минобрнауки вместе с вузами определит условия снижения платы за обучение

Конечно, выход с дистанта будет проходить с учетом всех мер безопасности. Вот основные условия, при которых вузы смогут открыть двери для аудиторных занятий:

- возможность обработки рук антисептическими средствами на входе в вуз, в вестибюлях, вузовских кафе и столовых, в санузлах;

- всем входящим в здание университета - бесконтактный температурный контроль;

- студентам и другим посетителям с признаками инфекционных заболеваний вход запрещен;

- не реже 1 раза в 4 часа в учебное время и по окончании занятий - обработка всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, перил, столов) в местах общего пользования;

- маски и социальная дистанция;

- проветривание учебных помещений во время перерывов.

При этом все должны быть готовы сделать шаг назад и снова вернуться на дистанционный режим учебы - если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна