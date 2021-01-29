Минпросвещения опровергло фейк о всеобщем переходе школ на шестидневку

Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа, тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности. Об этом официально сообщает министерство просвещения.

- Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется, - комментирует ведомство.

Напомним, как ранее подчеркивал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, у школ есть достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса так, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, школьники полноценно осваивали программу по учебному плану. А школы при этом не допускали перегрузки детей.

- Это вариативные механизмы, которые были и остаются у школ, и соответствующие рекомендации направлены во все регионы, - подчеркнули в Минпросвещения. - Министерство просвещения еще раз призывает родительское сообщество пользоваться достоверными источниками информации, включая официальный сайт и аккаунты Минпросвещения России в социальных сетях, а журналистское сообщество - внимательнее работать с источниками информации и всевозможными ее интерпретациями.