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29.01.2021 14:22
Рубрика: Общество

Минпросвещения опровергло фейк о всеобщем переходе школ на шестидневку

Текст: Ксения Колесникова
Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа, тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности. Об этом официально сообщает министерство просвещения.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

- Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется, - комментирует ведомство.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Напомним, как ранее подчеркивал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, у школ есть достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса так, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, школьники полноценно осваивали программу по учебному плану. А школы при этом не допускали перегрузки детей.

- Это вариативные механизмы, которые были и остаются у школ, и соответствующие рекомендации направлены во все регионы, - подчеркнули в Минпросвещения. - Министерство просвещения еще раз призывает родительское сообщество пользоваться достоверными источниками информации, включая официальный сайт и аккаунты Минпросвещения России в социальных сетях, а журналистское сообщество - внимательнее работать с источниками информации и всевозможными ее интерпретациями.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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