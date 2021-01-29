Мишустин назвал Ланового человеком большого сердца и души

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Василия Ланового. По словам главы правительства, ушел из жизни один из самых любимых в нашей стране актеров, "настоящий Мастер, человек большого сердца и души". "Это не просто невосполнимая утрата для отечественной культуры, это огромная потеря для миллионов людей", - подчеркнул Мишустин.

Лановой был бесконечно талантливым, преданным своей профессии, а фильмы с его участием всегда будут нестареющей классикой на все времена, говорится в телеграмме родным и близким народного артиста. "Василий Семенович Лановой останется в нашей памяти не только как великий актер, но как человек с активной гражданской позицией, настоящий патриот своей страны", - уверен премьер.